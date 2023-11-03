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Тюменские врачи восстановили череп пациента с помощью 3D-принтера

Тюменские врачи восстановили череп пациента с помощью 3D-принтера

3 ноября 2023, 14:58
Фото: 1MI
В Федеральном центре нейрохирургии врачи на основе снимков пациента напечатали копию его черепа на 3D-принтере, после чего имплантировали его фрагмент мужчине, пострадавшему после падения с дерева. Головные боли, мучившие югорчанина, наконец-то прошли.

У пациента из Нягани была повреждена часть лба после того, как он упал с дерева. Тюменские врачи из полученных снимков воссоздали копию черепа югорчанина с помощью 3D-принтера. Сейчас врачи отмечают улучшение состояния пациента: у него прошли головные боли, возникшие после получения травмы, сообщает NEFT.

«Мы использовали технику моделирования для создания титановой пластины, которая полностью повторила контуры черепа. Во время сложной и длительной операции нужно было максимально сохранить дыхание, все структуры глаза, лобной доли головы. Операция прошла успешно», — поделился нейрохирург Егор Маркин.

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Главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов создал лабораторию по 3D-моделированию, чтобы врачи смогли проводить операции высокой сложности.

Ранее «Наш город» писал о том, как девочка-бабочка справляется с тяжелой болезнью. Несмотря на то, что Мия еще совсем кроха, ей приходится справляться с испытаниями, которые непосильны даже некоторым взрослым.

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