Тюменские врачи восстановили череп пациента с помощью 3D-принтера

У пациента из Нягани была повреждена часть лба после того, как он упал с дерева. Тюменские врачи из полученных снимков воссоздали копию черепа югорчанина с помощью 3D-принтера. Сейчас врачи отмечают улучшение состояния пациента: у него прошли головные боли, возникшие после получения травмы, сообщает NEFT.