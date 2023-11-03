Тюменские врачи восстановили череп пациента с помощью 3D-принтера

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
У пациента из Нягани была повреждена часть лба после того, как он упал с дерева. Тюменские врачи из полученных снимков воссоздали копию черепа югорчанина с помощью 3D-принтера. Сейчас врачи отмечают улучшение состояния пациента: у него прошли головные боли, возникшие после получения травмы, сообщает NEFT.
«Мы использовали технику моделирования для создания титановой пластины, которая полностью повторила контуры черепа. Во время сложной и длительной операции нужно было максимально сохранить дыхание, все структуры глаза, лобной доли головы. Операция прошла успешно», — поделился нейрохирург Егор Маркин.
Главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов создал лабораторию по 3D-моделированию, чтобы врачи смогли проводить операции высокой сложности.
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