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Тюменские власти потратят на свои нужды около 2 миллиардов рублей

Тюменские власти потратят на свои нужды около 2 миллиардов рублей

3 ноября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Тюменские власти потратят в следующем году около двух миллиардов рублей на содержание чиновников. На нужды городской думы, администрации города, Счетной палаты и муниципальных казенных учреждений выделено более 1,8 миллиарда рублей.
Сюжет
Бюджет
Фото: Администрация Тюмени

В проекте бюджета города на 2024 год и плановый периоды 2025 и 2026 годов указано, что на обеспечение деятельности гордумы предусмотрено 116 миллионов рублей, администрации — 463 миллиона рублей, департамента финансов — 117 миллионов, департамента имущественных отношений — более 155 миллионов рублей.

На обеспечение обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений из городской казны выделят более 721 миллиона рублей, в том числе на содержание МКУ «Административно-хозяйственное управление» направят 276 миллионов рублей, МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» — 234 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличат расходы на содержание губернатора Тюменской области Александра Моора. С 2024 по 2026 годы, около 80 миллионов рублей — по 26 миллионов 457 тысяч рублей в год.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Бюджет#Чиновники#Бюджет города
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