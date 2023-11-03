Тюменские власти потратят на свои нужды около 2 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В проекте бюджета города на 2024 год и плановый периоды 2025 и 2026 годов указано, что на обеспечение деятельности гордумы предусмотрено 116 миллионов рублей, администрации — 463 миллиона рублей, департамента финансов — 117 миллионов, департамента имущественных отношений — более 155 миллионов рублей.
На обеспечение обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений из городской казны выделят более 721 миллиона рублей, в том числе на содержание МКУ «Административно-хозяйственное управление» направят 276 миллионов рублей, МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» — 234 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличат расходы на содержание губернатора Тюменской области Александра Моора. С 2024 по 2026 годы, около 80 миллионов рублей — по 26 миллионов 457 тысяч рублей в год.