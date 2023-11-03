Тюменские фермеры забросили 208 гектаров плодородной земли

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:02
Более двухсот гектаров заброшенной плодородной земли нашли в Ялуторовском районе. Региональное управление Росприроднадзора сообщает, что сейчас эта площадь зарастает сорняками.
В ведомстве дополнили, что заброшена земля явно не первый год: на ней имеется сухая растительность прошлых лет, а высота сорняков достигает 110 сантиметров.
Местный фермер сообщил «ura.ru», что перестают обрабатывать землю многие его соседи. Причина в том, что людям просто не хватает на это денег и господдержки. Содержать оборудование, с помощью которого обрабатывается земля, становится не по карману.
Ранее «Наш Город» сообщил, что в Тюмени появится лес, выращенный по методике японского ботаника. Он будет расти быстрее и гуще, а первые несколько лет за ним будут присматривать волонтеры.