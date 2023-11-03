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Тюменские фермеры забросили 208 гектаров плодородной земли

Тюменские фермеры забросили 208 гектаров плодородной земли

3 ноября 2023, 02:59
Фото: 1MI
Заброшенные земли нашли в Ялуторовском районе. Поля зарастают сорняками не первый год.

Более двухсот гектаров заброшенной плодородной земли нашли в Ялуторовском районе. Региональное управление Росприроднадзора сообщает, что сейчас эта площадь зарастает сорняками.

В ведомстве дополнили, что заброшена земля явно не первый год: на ней имеется сухая растительность прошлых лет, а высота сорняков достигает 110 сантиметров.

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Местный фермер сообщил «ura.ru», что перестают обрабатывать землю многие его соседи. Причина в том, что людям просто не хватает на это денег и господдержки. Содержать оборудование, с помощью которого обрабатывается земля, становится не по карману.

Ранее «Наш Город» сообщил, что в Тюмени появится лес, выращенный по методике японского ботаника. Он будет расти быстрее и гуще, а первые несколько лет за ним будут присматривать волонтеры.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Сельское хозяйство#Земля#Сельхозпроизводство#Аграрии#Любовь Селезнева
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