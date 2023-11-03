Тюменская область вошла в топ-10 регионов по показателям гендерного равенства

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Государственного университета управления, в этот список также попали Вологодская и Курганская области, Коми, Владимирская и Омская области, а уже после них — Тюменская. В этих регионах у мужчин и женщин практически равные возможности во всех сферах.