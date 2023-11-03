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Updated Сегодня, 02:45

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по показателям гендерного равенства

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по показателям гендерного равенства

3 ноября 2023, 02:43
Фото: Midjourney
Тюменская область заняла в списке шестое место. Уточняется, что в регионе для женщин и мужчин созданы практически равные условия во всех сферах.

Тюменская область оказалась регионом с высокими показателями гендерного равенства, заняв в рейтинге шестое место.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Государственного университета управления, в этот список также попали Вологодская и Курганская области, Коми, Владимирская и Омская области, а уже после них — Тюменская. В этих регионах у мужчин и женщин практически равные возможности во всех сферах.

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Ранее тюменцы высказались об атмосфере на рабочем месте. Как сообщил «Наш Город», большинство людей считают, что в их компании нет доверия, сплоченности и каждому приходится отвечать самому за себя.

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#Общество#Тюменская область#Рейтинги#Общественное мнение#Любовь Селезнева
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