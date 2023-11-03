Тюменец отправится в колонию на 5 лет за смертельное ДТП

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 25-летнему местному жителю, обвиняемому в смертельной аварии.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 31 декабря 2022 года в ночное время молодой человек находился за рулем ВАЗ-21065 в состоянии алкогольного опьянения.
Проезжая в районе дома №260 по улице Республики, тюменец на большой скорости пытался перестроиться в другой ряд, но машину занесло и она влетела в опору освещения.
В автомобиле находились три пассажира, один из них скончался на месте от полученных травм, другие получили ранения средней и тяжкой степени. Суд приговорил тюменца к пяти годам исправительной колонии и лишил его водительских прав на 2 года и 6 месяцев.
Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, произошедшей на тюменской трассе вчера днем. 28-летняя водитель «Лады» не справилась с управлением и влетела в отбойник. Пострадали она сама и ее ребенок.