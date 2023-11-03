Тюменец без ОСАГО заплатит более полмиллиона рублей за аварию с «Мерседесом»

Происшествие случилось в начале марта прошлого года в Ленинградской области. 22-летний Дмитрий Р. на «Хендай Солярис» зацепил «Мерседес» на трассе под Санкт-Петербургом. Вину тюменца установил прибывший на место ДТП автоинспектор. При оформлении протокола, Дмитрий Р. соврал, что его автомобиль застрахован в «РЕСО-Гарантия». Тем временем «Мерседес» в столкновении серьезно пострадал, за компенсацией ремонта его владелец обратился в свою страховую. Там и выяснилось, что ОСАГО у тюменца не было.