nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Тюменец без ОСАГО заплатит более полмиллиона рублей за аварию с «Мерседесом»

Тюменец без ОСАГО заплатит более полмиллиона рублей за аварию с «Мерседесом»

3 ноября 2023, 14:30
Фото: 1MI
Жителю Вагая, совершившему ДТП с «Мерседесом» на незастрахованном автомобиле, придется выплатить крупную сумму владельцу пострадавшей иномарки. Об этом сегодня, 3 ноября, рассказали в пресс-службе судов Тюменской области.

Происшествие случилось в начале марта прошлого года в Ленинградской области. 22-летний Дмитрий Р. на «Хендай Солярис» зацепил «Мерседес» на трассе под Санкт-Петербургом. Вину тюменца установил прибывший на место ДТП автоинспектор. При оформлении протокола, Дмитрий Р. соврал, что его автомобиль застрахован в «РЕСО-Гарантия». Тем временем «Мерседес» в столкновении серьезно пострадал, за компенсацией ремонта его владелец обратился в свою страховую. Там и выяснилось, что ОСАГО у тюменца не было.

«В результате столкновения, „Мерседес“ получил значительные механические повреждения. По экспертному заключению, расчетная стоимость восстановительного ремонта составила 1 млн 319 584,43 рублей», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшему ничего не оставалось делать, как обратиться в суд. Кроме Дмитрий Р. в качестве ответчика также была привлечена настоящая владелица Хендай Солярис Надежда Н. — жительница Псковской области. Иски против них были объединены в одно дело.

«Суд частично удовлетворил исковые требования пострадавшего владельца Mercedes и взыскал в его пользу с Дмитрия Р. — 121 997 рублей причиненного ущерба, 1 387 рублей расходов на оплату услуг эксперта, 21 000 рублей на юридические услуги и 1 368 рублей госпошлины», — сказано в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иск «СК Согласие» о возмещении с тюменца ущерба на сумму в 378 782,42 рублей и более 6 000 рублей, потраченных на госпошлину. В итоге по всем искам, молодому человеку придется заплатить более 530 тыс. рублей.

Владелице машине суд постановил выплатить по всем искам 224 тыс. рублей.

Читайте также:
В Тюмени судье пришлось объясняться перед депутатами из-за мужаТюменский бизнесмен требует 69 миллионов рублей с завода курганского депутатаТюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице
#Общество#Ирина Швецова#Судебный процесс#Дела судебные#ОСАГО
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
Сегодня, 06:36
Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД
Сегодня, 10:38
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
Сегодня, 09:49
В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали
Сегодня, 10:12
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
Сегодня, 04:58
Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году
Сегодня, 07:44