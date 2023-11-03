Тюменец без ОСАГО заплатит более полмиллиона рублей за аварию с «Мерседесом»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:37
Происшествие случилось в начале марта прошлого года в Ленинградской области. 22-летний Дмитрий Р. на «Хендай Солярис» зацепил «Мерседес» на трассе под Санкт-Петербургом. Вину тюменца установил прибывший на место ДТП автоинспектор. При оформлении протокола, Дмитрий Р. соврал, что его автомобиль застрахован в «РЕСО-Гарантия». Тем временем «Мерседес» в столкновении серьезно пострадал, за компенсацией ремонта его владелец обратился в свою страховую. Там и выяснилось, что ОСАГО у тюменца не было.
«В результате столкновения, „Мерседес“ получил значительные механические повреждения. По экспертному заключению, расчетная стоимость восстановительного ремонта составила 1 млн 319 584,43 рублей», — пояснили в ведомстве.
Пострадавшему ничего не оставалось делать, как обратиться в суд. Кроме Дмитрий Р. в качестве ответчика также была привлечена настоящая владелица Хендай Солярис Надежда Н. — жительница Псковской области. Иски против них были объединены в одно дело.
«Суд частично удовлетворил исковые требования пострадавшего владельца Mercedes и взыскал в его пользу с Дмитрия Р. — 121 997 рублей причиненного ущерба, 1 387 рублей расходов на оплату услуг эксперта, 21 000 рублей на юридические услуги и 1 368 рублей госпошлины», — сказано в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил иск «СК Согласие» о возмещении с тюменца ущерба на сумму в 378 782,42 рублей и более 6 000 рублей, потраченных на госпошлину. В итоге по всем искам, молодому человеку придется заплатить более 530 тыс. рублей.
Владелице машине суд постановил выплатить по всем искам 224 тыс. рублей.