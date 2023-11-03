Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД

Водитель имеет право прочитать протокол перед тем, как его подписать, а также внести свои замечания. В заключение Поздняков напомнил, что оригинал документа нужно прочитать перед тем, как с него снимут копию. Просто не подписать протокол — нельзя, от штрафа это не избавит.