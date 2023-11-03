Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Не каждому тюменцу дано сохранять спокойствие при виде автоинспектора с жезлом, но в любом случае, поддаваться панике заранее не стоит, ведь не факт, что встреча окончится штрафом. Юрист Игорь Поздняков рассказал, какие могут быть причины остановки и как следует себя вести, сообщает Саратов24.
Инспектор не может остановить автомобиль только потому, что ему стало скучно. Его права и обязанности прописаны в пунктах 10 и 52 «Порядка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения».
В первую очередь, он должен назвать должность и фамилию, а по просьбе водителя — сообщить причину остановки. Они могут быть следующими: нарушены ПДД, есть подозрения, что машина в розыске, находящиеся в автомобиле стали свидетелями или участниками ДТП, а также проверка документов.
Документы можно предъявить не выходя из машины, но есть случаи, когда салон автомобиля придется покинуть. Например, если болезненный вид водителя угрожает пешеходам и другим автомобилистам, если есть подозрения, что транспорт используется в противоправных целях, если помощь водителя требуется полицейским или участникам аварии, а также если обнаружены неисправности машины.
Среди других причин — наличие у водителя признаков опьянения, задержание подозреваемого, досмотр авто и угрозы инспектору.
На проведение досмотра у водителя спрашивают разрешение, при этом во время процедуры сотрудник ГИБДД не имеет права проникать в автомобиль и трогать вещи.
От досмотра можно отказаться, но тогда инспектор при наличии у него подозрений может провести процедуру и без согласия водителя. В этом случае патрульный может прикасаться к личным вещам.
Инспектор может предложить алкотестер, от которого также можно отказаться, особенно если есть сомнения в его исправности. Если сотрудник ГИБДД продолжает настаивать на прохождении процедуры, можно предложить взамен процедуру освидетельствования у медиков. Отказ патрульного даст понять, что он пытался вывести на дачу взятки.
Если патрульный выписывает штраф, категорически запрещается лезть за кошельком, так как это, по своей сути, взятка.
Водитель имеет право прочитать протокол перед тем, как его подписать, а также внести свои замечания. В заключение Поздняков напомнил, что оригинал документа нужно прочитать перед тем, как с него снимут копию. Просто не подписать протокол — нельзя, от штрафа это не избавит.
Ранее «Наш Город» сообщал, что автомобиль тюменца арестовали за 562 чужих штрафа. Мужчина не знал, что предыдущий хозяин автомобиля — злостный нарушитель.