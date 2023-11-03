nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД

Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД

3 ноября 2023, 10:38
Фото: 1MI
Сотрудник ГИБДД может остановить по любой причине, но неизвестность не должна пугать водителя. Важно знать, как себя вести при остановке и от каких процедур можно отказаться.

Не каждому тюменцу дано сохранять спокойствие при виде автоинспектора с жезлом, но в любом случае, поддаваться панике заранее не стоит, ведь не факт, что встреча окончится штрафом. Юрист Игорь Поздняков рассказал, какие могут быть причины остановки и как следует себя вести, сообщает Саратов24.

Не капризничать

Инспектор не может остановить автомобиль только потому, что ему стало скучно. Его права и обязанности прописаны в пунктах 10 и 52 «Порядка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения».

«Машину — на штрафстоянку!»: тюменским автомобилистам напомнили о зимних штрафах
Узнать подробнее

В первую очередь, он должен назвать должность и фамилию, а по просьбе водителя — сообщить причину остановки. Они могут быть следующими: нарушены ПДД, есть подозрения, что машина в розыске, находящиеся в автомобиле стали свидетелями или участниками ДТП, а также проверка документов.

На выход

Документы можно предъявить не выходя из машины, но есть случаи, когда салон автомобиля придется покинуть. Например, если болезненный вид водителя угрожает пешеходам и другим автомобилистам, если есть подозрения, что транспорт используется в противоправных целях, если помощь водителя требуется полицейским или участникам аварии, а также если обнаружены неисправности машины.

Среди других причин — наличие у водителя признаков опьянения, задержание подозреваемого, досмотр авто и угрозы инспектору.

Досмотр и алкотестер

На проведение досмотра у водителя спрашивают разрешение, при этом во время процедуры сотрудник ГИБДД не имеет права проникать в автомобиль и трогать вещи.

От досмотра можно отказаться, но тогда инспектор при наличии у него подозрений может провести процедуру и без согласия водителя. В этом случае патрульный может прикасаться к личным вещам.

В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Узнать подробнее

Инспектор может предложить алкотестер, от которого также можно отказаться, особенно если есть сомнения в его исправности. Если сотрудник ГИБДД продолжает настаивать на прохождении процедуры, можно предложить взамен процедуру освидетельствования у медиков. Отказ патрульного даст понять, что он пытался вывести на дачу взятки.

Никаких денег

Если патрульный выписывает штраф, категорически запрещается лезть за кошельком, так как это, по своей сути, взятка.

Водитель имеет право прочитать протокол перед тем, как его подписать, а также внести свои замечания. В заключение Поздняков напомнил, что оригинал документа нужно прочитать перед тем, как с него снимут копию. Просто не подписать протокол — нельзя, от штрафа это не избавит.

Ранее «Наш Город» сообщал, что автомобиль тюменца арестовали за 562 чужих штрафа. Мужчина не знал, что предыдущий хозяин автомобиля — злостный нарушитель.

Читайте также:
На тюменской «трассе смерти» дежурят 20 нарядов ГИБДДВыпила в гостях у подруги и поехала домой: пьяную тюменку поймали инспекторы ГИБДДВ Тюмени подросток угнал машину и убегал на ней от ГИБДД
#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Водительское удостоверение#Водители#Тюменцы#Автомобили#Юристы#Штрафы#Проверки#Авто#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
Сегодня, 06:36
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
Сегодня, 09:49
В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали
Сегодня, 10:12
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
Сегодня, 04:58
Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году
Сегодня, 07:44