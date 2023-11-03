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Ребенок провалился под лед в Тюменской области

Ребенок провалился под лед в Тюменской области

3 ноября 2023, 10:30
Фото: 1MI
После недавней гибели рыбака, провалившегося под лед, подобная трагедия чуть не постигла школьника. Граждане, ставшие свидетелями инцидента, успели спасти ребенка от смерти.
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Дети

Вечером второго ноября в Заводуковске школьник провалился под лед. Неравнодушные граждане поспешили к ребенку на помощь — с их помощью мальчику удалось избежать гибели. Прибывшие на место происшествия пожарные помогли согреться ребенку, отправив его в кабину спецтранспорта, сообщает МЧС по Тюменской области.

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Это не первый случай провала под лед в текущем сезоне. Ранее «Наш город» об утонувшем подо льдом рыбаке. В отличии от мальчика, мужчина не спасся. Причиной смерти стало пренебрежение правилами безопасности.

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#Общество#Ребенок#Дети#Тюменская область#МЧС#Пожарные#Спасение#Гибель#Трагедия#Дмитрий Балобанов
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