Ребенок провалился под лед в Тюменской области

Вечером второго ноября в Заводуковске школьник провалился под лед. Неравнодушные граждане поспешили к ребенку на помощь — с их помощью мальчику удалось избежать гибели. Прибывшие на место происшествия пожарные помогли согреться ребенку, отправив его в кабину спецтранспорта, сообщает МЧС по Тюменской области.