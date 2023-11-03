Ребенок провалился под лед в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Вечером второго ноября в Заводуковске школьник провалился под лед. Неравнодушные граждане поспешили к ребенку на помощь — с их помощью мальчику удалось избежать гибели. Прибывшие на место происшествия пожарные помогли согреться ребенку, отправив его в кабину спецтранспорта, сообщает МЧС по Тюменской области.
Это не первый случай провала под лед в текущем сезоне. Ранее «Наш город» об утонувшем подо льдом рыбаке. В отличии от мальчика, мужчина не спасся. Причиной смерти стало пренебрежение правилами безопасности.