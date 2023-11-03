Растительное масло в аэрозольных баллончиках появится в Тюмени

Ранее «Наш город» писал о том, что в Китае спрос на тюменское масло вырос на 254%. В 2023 году в КНР было отправлено 424 партии рапсового масла. Ранее это масло экспортировалось в европейские страны. Несмотря на увеличенные поставки, контракты с Китаем приносят меньше прибыли чем те, что ранее были заключены с Европой.