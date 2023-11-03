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Растительное масло в аэрозольных баллончиках появится в Тюмени

Растительное масло в аэрозольных баллончиках появится в Тюмени

3 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Компания «Тюменские аэрозоли» начнет производить растительное масло в баллончиках. Жидкость будет помещена в специальные упаковки с большим сроком годности. Производитель уже закупил необходимое для изготовления такого масла оборудование.

«Тюменские аэрозоли» будут производить 100% натуральное масло, полученное путем прямого отжима. В качестве технологии для получения такого масла будет использоваться мини-станок, с помощью которого можно будет поместить масло в мешок прямо в баллончике — это будет обеспечивать максимальную сохранность продукта.

Издание «Тюменская линия» отметило, что «Тюменские аэрозоли» будут второй компанией в стране, решившей производить растительное масло таким способом. Компанией уже проведены первые испытания и закуплены этикетки для будущего продукта.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Китае спрос на тюменское масло вырос на 254%. В 2023 году в КНР было отправлено 424 партии рапсового масла. Ранее это масло экспортировалось в европейские страны. Несмотря на увеличенные поставки, контракты с Китаем приносят меньше прибыли чем те, что ранее были заключены с Европой.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Производство#Оборудование#Дмитрий Балобанов
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