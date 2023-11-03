После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Причиной старта сбора подписей стал обнародованный факт, что в регионе, как и во всей стране в целом, увеличилось число граждан стран ближнего зарубежья. Сопоставимо этому начал расти уровень преступности.
Активистов движения «За жизнь» поддержало большое количество людей. Вывод можно сделать на основании высказываний тюменцев в телеграм-канале «Нашего Города», где разгорелась нешуточная дискуссия.
«Везут сюда наркотики и болезни, поднимают уровень преступности, мешают жить нормальным местным людям», — считает комментатор под ником 12 34.
Некоторые тюменцы заступились за мигрантов, утверждая, что от них больше пользы, чем вреда.
«Всем, кто тут возбухает яро против мигрантов, скажите, кто вам дворы мести и снег убирать будет за 20 тысяч, если им въезд закрыть? Готовы сами за эти деньги?», — высказал альтернативное мнение Анатолий.
Ему тут же ответили, что иностранных специалистов с вениками и лопатами на улицах можно пересчитать по пальцам, а те, кто все же числятся дворниками, со своими обязанностями не справляются и просто имитируют бурную деятельность.
Насчет зарплат, считают тюменцы, комментатор также неправ: дворники зарабатывают достаточно, чтобы хотя бы немного, но стараться.
Тюменцев, заступающихся за мигрантов, комментаторы клеймили зомбированными врагами народа.
«У зомби один аргумент: а кто будет дворы мести?! Кто метёт. В большинстве дворов коренные метут», — считает Люся.
Люди также отметили, что в нынешних реалиях страшно выходить из дома: мигранты ходят по улицам толпами, что выглядит достаточно угрожающе.
«Эти приезжие уже везде свой нос засунули, даже в ассоциацию многодетных семей. И теперь наши коренные многодетные за „забором“ стоят и смотрят, как эти весь фонд вычищают», — дополнила Ольга.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменскую область начали возвращаться трудовые мигранты. За семь месяцев 2023 года в регион приехали более 22 тысяч человек, 5 тысяч из которых — иностранцы.