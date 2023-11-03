Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Тюменской области выявили первые случаи заболеваний гонконгским гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что H3N2 подтвердили у взрослого и двух детей. Уточняется, что заболевшие не были привиты против гриппа.
Гонконгский грипп опасен для пожилых людей, детей до двух лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Первые признаки болезни становятся заметны спустя 1-2 дня с момента заражения. У зараженного поднимается температура, появляется озноб, слабость, головная боль и ломота в суставах, а также тошнота.
Позже к ним присоединяются заложенность носа, сухой кашель и першение в горле. Иногда гонконгский грипп может сопровождаться болью в животе. Тяжелое состояние сохраняется на протяжении 3-4 дней.
Основная и важнейшая мера профилактики — вакцинация. Хорошим дополнением станут противовирусные средства. Помимо этого, стоит избегать переохлаждения и психоэмоциональных нагрузок.