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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области

Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области

3 ноября 2023, 06:36
Фото: Midjourney

Первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области

Заболевание подтвердили у трех человек. Все они не были привиты.

В Тюменской области выявили первые случаи заболеваний гонконгским гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что H3N2 подтвердили у взрослого и двух детей. Уточняется, что заболевшие не были привиты против гриппа.

Гонконгский грипп опасен для пожилых людей, детей до двух лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Первые признаки болезни становятся заметны спустя 1-2 дня с момента заражения. У зараженного поднимается температура, появляется озноб, слабость, головная боль и ломота в суставах, а также тошнота.

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Позже к ним присоединяются заложенность носа, сухой кашель и першение в горле. Иногда гонконгский грипп может сопровождаться болью в животе. Тяжелое состояние сохраняется на протяжении 3-4 дней.

Основная и важнейшая мера профилактики — вакцинация. Хорошим дополнением станут противовирусные средства. Помимо этого, стоит избегать переохлаждения и психоэмоциональных нагрузок.

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#Общество#Болезни#Тюменская область#Тюменцы#Здоровье#Грипп#Эпидемия#Любовь Селезнева
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