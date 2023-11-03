Мостовой переход в Волгограде — от долгостроя 90-х к нашим дням

На сегодняшний день дорожная сеть Волгограда заслуживает высокой оценки, но останавливаться в ее развитии нельзя ни в коем случае. Ведь каждый новый год количество автомобилей в нашей стране растёт на 1,5-2%. Пожалуй, главным вызовом для Волгограда является необходимость разграничить внутригородские и транзитные транспортные потоки, а также расширить доступность ближайшего и важного для экономики региона города Волжский. Обе эти задачи решает проект мостового перехода. Этот масштабный замысел разделен на 4 пусковых комплекса, каждый из которых в отдельности сложная и технологичная задача.