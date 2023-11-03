Мама девочки-бабочки из Тюмени рассказала, как ее дочь справляется с тяжелой болезнью

Сейчас ранки ненадолго, но отступают. Об этом мама малышки Светлана Марченко рассказала «КП»–Тюмень». Не смотря на то, что Мия еще совсем кроха, ей приходится справляться с испытаниями, которые непосильны даже некоторым взрослым. Неизлечимый диагноз изменил жизнь не только девочки, но и всей семьи.