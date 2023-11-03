Коты и красавицы: тюменцы рассказали, как выбирали будущее место работы

Для некоторых тюменцев важен дизайн помещений, а определенная часть опрошенных мужчин устроилась в компанию только потому, что там работают красивые девушки. Также не обошлось и без домашних животных: один из респондентов ответил, что на собеседовании зашел разговор о питомцах, в ходе которого выяснилось, что у директора тоже есть персидский кот.