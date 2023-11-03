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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Тюменцы рассказали, что повлияло на их решение трудоустроиться

Коты и красавицы: тюменцы рассказали, как выбирали будущее место работы

3 ноября 2023, 06:12
Фото: Midjourney

Тюменцы рассказали, что повлияло на их решение трудоустроиться

Не все тюменцы выбирают компанию, опираясь на факты. Иногда принять решение им помогают странные обстоятельства.

91 процент тюменцев подходит к выбору будущего места работы основательно. Люди изучают, чем занимается компания, где она расположена и как о ней отзываются бывшие сотрудники. Но есть и такие случаи, когда на решение о трудоустройстве повлияли необычные факторы. Какие — сообщается в исследовании SuperJob.

Странные доводы привели 7 процентов опрошенных тюменцев. Некоторые говорят, что их загипнотизировал рекрутер или руководитель. Также люди часто устраиваются туда, где работают люди со схожими интересами, родившиеся с ними в один день, земляки и тезки.

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Для некоторых тюменцев важен дизайн помещений, а определенная часть опрошенных мужчин устроилась в компанию только потому, что там работают красивые девушки. Также не обошлось и без домашних животных: один из респондентов ответил, что на собеседовании зашел разговор о питомцах, в ходе которого выяснилось, что у директора тоже есть персидский кот.

Ранее «Наш Город» рассказал, что в тюменских детсадах возникла острая нехватка воспитателей и нянь. Работники дошкольных учреждений не выносят нагрузок, несопоставимых с размером зарплаты.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Работа#История#Работодатели#Вакансии#Трудоустройство#Любовь Селезнева
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