Коты и красавицы: тюменцы рассказали, как выбирали будущее место работы

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
91 процент тюменцев подходит к выбору будущего места работы основательно. Люди изучают, чем занимается компания, где она расположена и как о ней отзываются бывшие сотрудники. Но есть и такие случаи, когда на решение о трудоустройстве повлияли необычные факторы. Какие — сообщается в исследовании SuperJob.
Странные доводы привели 7 процентов опрошенных тюменцев. Некоторые говорят, что их загипнотизировал рекрутер или руководитель. Также люди часто устраиваются туда, где работают люди со схожими интересами, родившиеся с ними в один день, земляки и тезки.
Для некоторых тюменцев важен дизайн помещений, а определенная часть опрошенных мужчин устроилась в компанию только потому, что там работают красивые девушки. Также не обошлось и без домашних животных: один из респондентов ответил, что на собеседовании зашел разговор о питомцах, в ходе которого выяснилось, что у директора тоже есть персидский кот.
Ранее «Наш Город» рассказал, что в тюменских детсадах возникла острая нехватка воспитателей и нянь. Работники дошкольных учреждений не выносят нагрузок, несопоставимых с размером зарплаты.