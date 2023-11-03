Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт

Он уточнил, что в обычных магазинах этиловый спирт купить нельзя, тюменцы его находят через знакомых. Он поставляется в основном только в аптеки и оптом не продается. Здесь срабатывает «сарафанное радио»: о точках продаж люди узнают друг от друга, при этом за качество товара никто не ручается. Употребление этилового спирта может закончиться отравлением, но возможны и более тяжелые последствия.