Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Из-за роста цен на крепкий алкоголь тюменцы стали отдавать предпочтение этиловому спирту, который продается в бутылках по 100 миллилитров. По словам собеседника «ura.ru», достать этот спирт довольно проблематично.
«Многие любители крепкого алкоголя перестали покупать его в продуктовых магазинах. Вместо этого тюменцы пытаются достать этиловый спирт в стеклянных бутыльках емкостью 100 мл, чтобы затем разбавить его водой и „превратить“ в водку. Стоит такой от 50 рублей», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что в обычных магазинах этиловый спирт купить нельзя, тюменцы его находят через знакомых. Он поставляется в основном только в аптеки и оптом не продается. Здесь срабатывает «сарафанное радио»: о точках продаж люди узнают друг от друга, при этом за качество товара никто не ручается. Употребление этилового спирта может закончиться отравлением, но возможны и более тяжелые последствия.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в праздничный день тюменские власти запретят продавать алкоголь в торговых точках. Запрет будет действовать в течение одного дня, но под него попадают не все.