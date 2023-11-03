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Published Сегодня, 04:04

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Updated Сегодня, 04:06

Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт

Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт

3 ноября 2023, 04:04
Фото: 1MI
Купить этиловый спирт в обычных магазинах нельзя. Обычно он поставляется в аптеки, люди узнают о таких торговых точках через знакомых.

Из-за роста цен на крепкий алкоголь тюменцы стали отдавать предпочтение этиловому спирту, который продается в бутылках по 100 миллилитров. По словам собеседника «ura.ru», достать этот спирт довольно проблематично.

«Многие любители крепкого алкоголя перестали покупать его в продуктовых магазинах. Вместо этого тюменцы пытаются достать этиловый спирт в стеклянных бутыльках емкостью 100 мл, чтобы затем разбавить его водой и „превратить“ в водку. Стоит такой от 50 рублей», — рассказал эксперт.
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Он уточнил, что в обычных магазинах этиловый спирт купить нельзя, тюменцы его находят через знакомых. Он поставляется в основном только в аптеки и оптом не продается. Здесь срабатывает «сарафанное радио»: о точках продаж люди узнают друг от друга, при этом за качество товара никто не ручается. Употребление этилового спирта может закончиться отравлением, но возможны и более тяжелые последствия.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в праздничный день тюменские власти запретят продавать алкоголь в торговых точках. Запрет будет действовать в течение одного дня, но под него попадают не все.

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#Общество#Тюменская область#Алкоголь#Тюменцы#Продажа#Торговля#Любовь Селезнева
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