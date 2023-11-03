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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Итоги дня в Тюмени: споры из-за мигрантов, гонконгский грипп, фунфырики возвращаются

Итоги дня в Тюмени: споры из-за мигрантов, гонконгский грипп, фунфырики возвращаются

3 ноября 2023, 16:40
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 3 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Содержание набережной в Тюмени обойдется налогоплательщикам в 144 млн рублей

С каждым годом содержание набережной у Туры будут увеличиваться. В 2023 году из бюджета города на эти цели выделено 144 млн рублей, в 2025 — расходы составят 145,6 млн рублей, а в 2026 году — 147 млн рублей.

Бюджетные средства пойдут на освещение, озеленение и небольшой ремонт.

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В Тюменской области зарегистрированы три случая заражения гонконгским гриппом

Первые случаи гонконгского гриппа в Тюменской области выявлены у взрослого и двух детей — все трое не были привиты от гриппа.

Новая мутация вируса может иметь серьезные последствия для людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, детей до двух лет и беременных женщин.

Симптомы заболевания такие же, как и у всех типов гриппа: температура, ломота в суставах, слабость, головная боль, затем — кашель, насморк, першение в горле.

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Петиция против мигрантов разделила тюменцев на два лагеря

Тюменские участники движения «За жизнь» создали петицию против въезда мигрантов в страну. Основной аргумент авторов инициативы — рост преступности среди иностранцев.

Петицию уже поддержали несколько тысяч человек. Но не все тюменцы одобряют такое радикальное решение, они считают что рынок труда нуждается в низкоквалифицированных рабочих.

«Всем, кто тут возбухает яро против мигрантов, скажите, кто вам дворы мести и снег убирать будет за 20 тысяч, если им въезд закрыть? Готовы сами за эти деньги?», — поделился мнением Анатолий.
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На содержание чиновников Тюмени в бюджете запланировано почти 2 млрд рублей

На нужды городской думы, мэрии, Счетной палаты и других муниципальных организаций в следующем году потратят свыше 1,8 миллиарда рублей. Статья расходов внесена в главный финансовый документ на 2024 год и плановые периоды 2025-2025 годов.

Самое дорогое учреждение — администрация Тюмени — на нее выделено 463 млн рублей, гордума обойдется казне в 116 млн рублей.

Муниципальные казенные учреждения разделят между собой 721 млн рублей.

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Тюменцы из-за высоких цен на алкоголь переходят на этиловый спирт

Жители Тюменской области желая сэкономить на алкоголе стали покупать «фунфырики» с этиловым спиртом.

«Многие любители крепкого алкоголя перестали покупать его в продуктовых магазинах. Вместо этого тюменцы пытаются достать этиловый спирт в стеклянных бутыльках емкостью 100 мл, чтобы затем разбавить его водой и „превратить“ в водку. Стоит такой от 50 рублей», — делится информацией инсайдер.

В свободной продаже бутылочек с таким спиртом не найти, поэтому тюменцы достают его через знакомых. Соответственно за качество такой продукции ответственности никто не несет, при этом отравление этиловым спиртом может быть смертельным.

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