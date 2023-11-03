Итоги дня в Тюмени: споры из-за мигрантов, гонконгский грипп, фунфырики возвращаются

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
С каждым годом содержание набережной у Туры будут увеличиваться. В 2023 году из бюджета города на эти цели выделено 144 млн рублей, в 2025 — расходы составят 145,6 млн рублей, а в 2026 году — 147 млн рублей.
Бюджетные средства пойдут на освещение, озеленение и небольшой ремонт.
Первые случаи гонконгского гриппа в Тюменской области выявлены у взрослого и двух детей — все трое не были привиты от гриппа.
Новая мутация вируса может иметь серьезные последствия для людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, детей до двух лет и беременных женщин.
Симптомы заболевания такие же, как и у всех типов гриппа: температура, ломота в суставах, слабость, головная боль, затем — кашель, насморк, першение в горле.
Тюменские участники движения «За жизнь» создали петицию против въезда мигрантов в страну. Основной аргумент авторов инициативы — рост преступности среди иностранцев.
Петицию уже поддержали несколько тысяч человек. Но не все тюменцы одобряют такое радикальное решение, они считают что рынок труда нуждается в низкоквалифицированных рабочих.
«Всем, кто тут возбухает яро против мигрантов, скажите, кто вам дворы мести и снег убирать будет за 20 тысяч, если им въезд закрыть? Готовы сами за эти деньги?», — поделился мнением Анатолий.
На нужды городской думы, мэрии, Счетной палаты и других муниципальных организаций в следующем году потратят свыше 1,8 миллиарда рублей. Статья расходов внесена в главный финансовый документ на 2024 год и плановые периоды 2025-2025 годов.
Самое дорогое учреждение — администрация Тюмени — на нее выделено 463 млн рублей, гордума обойдется казне в 116 млн рублей.
Муниципальные казенные учреждения разделят между собой 721 млн рублей.
Жители Тюменской области желая сэкономить на алкоголе стали покупать «фунфырики» с этиловым спиртом.
«Многие любители крепкого алкоголя перестали покупать его в продуктовых магазинах. Вместо этого тюменцы пытаются достать этиловый спирт в стеклянных бутыльках емкостью 100 мл, чтобы затем разбавить его водой и „превратить“ в водку. Стоит такой от 50 рублей», — делится информацией инсайдер.
В свободной продаже бутылочек с таким спиртом не найти, поэтому тюменцы достают его через знакомых. Соответственно за качество такой продукции ответственности никто не несет, при этом отравление этиловым спиртом может быть смертельным.