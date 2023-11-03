Большинство Россиян отрицательно относятся к межэтническим конфликтам

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В последнее воскресенье минувшего октября жителями Дагестана были организованы массовые беспорядки из-за прилетевшего в аэропорт Махачкалы самолета с беженцами из Израиля. Жители республики выступили против их прилета — пассажирам рейса пришлось отбиваться от митингующих. Впоследствии против организаторов беспорядков было возбуждено уголовное дело, теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.
В те же дни была усилена охрана аэропорта Рощино и железнодорожного вокзала в Тюмени — такие меры должны были снизить риски возможных провокаций. Однако ситуация, произошедшая в Махачкале заставила насторожиться как тюменцев, так и всех россиян.
В Тюмени активисты движения «За жизнь» начали сбор подписей против въезда мигрантов в страну. Причиной стало большое количество заезжающих в страну иностранцев, а также рост преступности. Общественники отмечают, что стараются получить как можно больше поддержки данной инициативы. Однако мнение читателей «Нашего города» по этому вопросу разделилось — нашлись и те, кто встал на защиту мигрантов, но тюменцев, поддержавших инициативу движения «За жизнь» оказалось больше. Они начали клеймить защитников мигрантов врагами народа.
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к межэтническим конфликтам и в частности к прошедшим в Махачкале буйствам.
Результаты опроса показали, что граждане страны с одинаковой частотой считают участников беспорядков в Махачкале преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), и пособниками врагов, так как их действия были направлены на дестабилизацию ситуации в стране (26%). Другие 16% посчитали участников митингов националистами, пропагандирующими антисемитизм. В общем же 69% опрошенных не одобряют поведение дагестанцев. А каждый второй из опрошенных считает необходимым наказать участников беспорядков.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени задержали мигранта, обокравшего пенсионера на миллион рублей. Аферисты работали по классической схеме: звонили пожилым людям, сообщали, что их родственник стал виновником аварии и требовали деньги. Арестованному мигранту оказалось 19 лет.