Большинство Россиян отрицательно относятся к межэтническим конфликтам

В Тюмени активисты движения «За жизнь» начали сбор подписей против въезда мигрантов в страну. Причиной стало большое количество заезжающих в страну иностранцев, а также рост преступности. Общественники отмечают, что стараются получить как можно больше поддержки данной инициативы. Однако мнение читателей «Нашего города» по этому вопросу разделилось — нашлись и те, кто встал на защиту мигрантов, но тюменцев, поддержавших инициативу движения «За жизнь» оказалось больше. Они начали клеймить защитников мигрантов врагами народа.