Александр Моор: промышленное производство в Тюменской области перешло в «зеленую зону

Промышленное производство в Тюменской области с начала года выросло на более чем 10 процентов. Традиционно для региона лидирует обрабатывающая отрасль — здесь рост составил 15 процентов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.

Глава региона привел данные Росстата, согласно которым, в период с января по — сентябрь тюменские предприятия в два раза стали больше выпускать компьютеров, электронных и оптических изделий, в 1,3 раза — лекарственных препаратов. Значительно увеличилось производство транспортных средств, оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов. В этих сферах показатель вырос на 20 процентов. «Это уже устойчивая тенденция. В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства — почти 14%. В 2022 — индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в „зеленой зоне“», — отметил губернатор. Александр Моор напомнил, что экономика региона напрямую зависит от развития промышленных предприятий — это и новые рабочие места и налоги, часть которых направляется в бюджет области. Напомним, в прошлом месяце Тюменская область заняла второе место по числу инветспроектов в Уральском федеральном округе. В 2023 году более 50 процентов тюменских компаний реализуют проекты стоимостью более двух млрд рублей. Тюменский регион занял второе место по числу инветспроектов в УрФО Узнать подробнее Читайте также: Тюменская область попала в число лидеров по реализации нацпроектов Александр Моор встретился с главным судебным приставом РФ Стенд Тюменской области на выставке «Россия» расскажет, чем гордится регион