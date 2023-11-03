Александр Моор: промышленное производство в Тюменской области перешло в «зеленую зону

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Глава региона привел данные Росстата, согласно которым, в период с января по — сентябрь тюменские предприятия в два раза стали больше выпускать компьютеров, электронных и оптических изделий, в 1,3 раза — лекарственных препаратов.
Значительно увеличилось производство транспортных средств, оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов. В этих сферах показатель вырос на 20 процентов.
«Это уже устойчивая тенденция. В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства — почти 14%. В 2022 — индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в „зеленой зоне“», — отметил губернатор.
Александр Моор напомнил, что экономика региона напрямую зависит от развития промышленных предприятий — это и новые рабочие места и налоги, часть которых направляется в бюджет области.
Напомним, в прошлом месяце Тюменская область заняла второе место по числу инветспроектов в Уральском федеральном округе. В 2023 году более 50 процентов тюменских компаний реализуют проекты стоимостью более двух млрд рублей.