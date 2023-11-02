Застолье с незнакомцем обернулось для тюменца сроком за убийство

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Заводоуковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя 1984 года рождения, обвиняемого в убийстве. В феврале 2023 года мужчина был в гостях у знакомого и нанес ему удары ножом в область шеи, туловища и сердца.
По словам подсудимого, он приехал в поселок Емуртлинский, купил в магазине алкоголь и пошел гулять. Во время прогулки он встретил незнакомого мужчину, который предложил ему организовать застолье у него дома.
Во время посиделок между мужчинами произошел конфликт: хозяин дома начал оскорблять гостя и его мать. Это разозлило подсудимого и он ударил нового знакомого несколько раз ножом, после чего забрал алкоголь и ушел. На тот момент потерпевший еще был жив.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.
Ранее «Наш Город» сообщал, что военнослужащий из Тюмени избил полицейских и угрожал сожительнице убийством. По словам женщины, ее возлюбленный изменился после службы в ЧВК.