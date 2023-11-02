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Застолье с незнакомцем обернулось для тюменца сроком за убийство

Застолье с незнакомцем обернулось для тюменца сроком за убийство

2 ноября 2023, 03:35
Фото: Николай Русанов / 1MI
Подсудимый познакомился с потерпевшим во время прогулки по поселку. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого хозяин дома получил удары ножом.
Сюжет
Суд

Заводоуковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя 1984 года рождения, обвиняемого в убийстве. В феврале 2023 года мужчина был в гостях у знакомого и нанес ему удары ножом в область шеи, туловища и сердца.

По словам подсудимого, он приехал в поселок Емуртлинский, купил в магазине алкоголь и пошел гулять. Во время прогулки он встретил незнакомого мужчину, который предложил ему организовать застолье у него дома.

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Во время посиделок между мужчинами произошел конфликт: хозяин дома начал оскорблять гостя и его мать. Это разозлило подсудимого и он ударил нового знакомого несколько раз ножом, после чего забрал алкоголь и ушел. На тот момент потерпевший еще был жив.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

Ранее «Наш Город» сообщал, что военнослужащий из Тюмени избил полицейских и угрожал сожительнице убийством. По словам женщины, ее возлюбленный изменился после службы в ЧВК.

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