Застолье с незнакомцем обернулось для тюменца сроком за убийство

Во время посиделок между мужчинами произошел конфликт: хозяин дома начал оскорблять гостя и его мать. Это разозлило подсудимого и он ударил нового знакомого несколько раз ножом, после чего забрал алкоголь и ушел. На тот момент потерпевший еще был жив.