Власти Тюмени проведут праздничный концерт в День народного единства

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году День народного единства подарит жителям Тюменской области дополнительный выходной день. Отдыхать жители региона будут с 4 по 6 ноября включительно. В связи с проведением массовых праздничных мероприятий в Тюмени 4 ноября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции (запрет на продажу не коснется заведений общепита). Общественный транспорт с 4 по 6 ноября будет работать по графику выходного дня.