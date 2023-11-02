Власти Тюмени проведут праздничный концерт в День народного единства

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Со 2 по 4 ноября в тюменском дворце «Пионер» состоится Международный молодежный конкурс патриотической песни «Димитриевская суббота». Гала-концерт лауреатов пройдет 4 ноября в 17:00. Вход бесплатный. Необходима запись: (3452) 22-06-33.
3 ноября сотрудники музея «Городская Дума» проведут пешеходную экскурсию #МОЙГОРОД по Исторической площади. Начало в 18:00. Доступно по «Пушкинской карте».
С 3 по 8 ноября в Тюменской области пройдет ежегодная Международной акции «Большой этнографический диктант».
4 ноября в сквере «Школьном» в Тюмени состоится концертная программа «Сила Росси в единстве народов» с участием национальных творческих коллективов. Начало в 12:00.
4 ноября в холле Молодежного театрального центра «Космос» откроется интерактивная выставка с историями о национальных блюдах «Рецепт народа». Вход по предварительной регистрации. Начало в 14:00.
5 ноября в Историческом парке «Россия — Моя история» — показ фильма Сергея Бондарчука «Борис Годунов». Начало в 16:00.
7 ноября в ДК «Железнодорожник» в Тюмени состоится Фестиваль патриотической песни. Начало в 15:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году День народного единства подарит жителям Тюменской области дополнительный выходной день. Отдыхать жители региона будут с 4 по 6 ноября включительно. В связи с проведением массовых праздничных мероприятий в Тюмени 4 ноября будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции (запрет на продажу не коснется заведений общепита). Общественный транспорт с 4 по 6 ноября будет работать по графику выходного дня.