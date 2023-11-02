В Тюменской области вырастут расходы на губернатора Моора

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
На нужды губернатора Моора предусмотрено в 2024 году 26 миллионов 457 тысяч рублей. Такие же суммы планируют потратить на содержание главы региона в 2025 и 2026 годах. Для сравнения, в 2023 году из региональной казны на содержание главы Тюменской области предусмотрено не менее 22 миллионов рублей. Годом ранее сумма составила 20,3 миллиона рублей.
В данные денежные средства входят выплата денежного содержания, перечисление суточных выплат при нахождении главы региона в служебных командировках, страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
Заметим, что за последние несколько лет заработная плата губернатора Тюменской области заметно увеличилась — в 2018 году Александр Моор задекларировал доход в размере 9,5 миллионов рублей, в 2022 году — 17,5 миллионов рублей.
Напомним, в сентябре 2023 года Александра Моора второй раз избрали на должность главы Тюменской области. За него проголосовали 78,77% избирателей.