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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:38

В Тюменской области вырастут расходы бюджета на обеспечение работы губернатора

В Тюменской области вырастут расходы на губернатора Моора

2 ноября 2023, 12:35
Фото: 1MI

В Тюменской области вырастут расходы бюджета на обеспечение работы губернатора

На нужды губернатора Тюменской области Александра Моора потратят в ближайшие три года, с 2024 по 2026 годы, около 80 миллионов рублей. Такие данные указаны в проекте бюджета региона на 2024 и плановый периоды 2025 и 2026 годов, внесенного на рассмотрение в областную думу.
Сюжет
Бюджет

На нужды губернатора Моора предусмотрено в 2024 году 26 миллионов 457 тысяч рублей. Такие же суммы планируют потратить на содержание главы региона в 2025 и 2026 годах. Для сравнения, в 2023 году из региональной казны на содержание главы Тюменской области предусмотрено не менее 22 миллионов рублей. Годом ранее сумма составила 20,3 миллиона рублей.

В данные денежные средства входят выплата денежного содержания, перечисление суточных выплат при нахождении главы региона в служебных командировках, страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

Заметим, что за последние несколько лет заработная плата губернатора Тюменской области заметно увеличилась — в 2018 году Александр Моор задекларировал доход в размере 9,5 миллионов рублей, в 2022 году — 17,5 миллионов рублей.

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Напомним, в сентябре 2023 года Александра Моора второй раз избрали на должность главы Тюменской области. За него проголосовали 78,77% избирателей.

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