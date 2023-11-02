В Тюменской области вырастут расходы на губернатора Моора

На нужды губернатора Моора предусмотрено в 2024 году 26 миллионов 457 тысяч рублей. Такие же суммы планируют потратить на содержание главы региона в 2025 и 2026 годах. Для сравнения, в 2023 году из региональной казны на содержание главы Тюменской области предусмотрено не менее 22 миллионов рублей. Годом ранее сумма составила 20,3 миллиона рублей.