В Тюменской области восстановили 148 км дорог за 2023 год

Так, автодорога Аромашево-Юргинское в Юргинском районе была отремонтирована в 2023 году с 70 по 78 км. На площадь в почти 52 000 кв. метра положили новое асфальтобетонное покрытие. В прошлом году в рамках нацпроекта на этой же дороге были отремонтированы 9 км в районе сел Лабино и Шипаково.