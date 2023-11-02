В Тюменской области восстановили 148 км дорог за 2023 год

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» региональные дороги стали постепенно приводить в порядок.
Так, автодорога Аромашево-Юргинское в Юргинском районе была отремонтирована в 2023 году с 70 по 78 км. На площадь в почти 52 000 кв. метра положили новое асфальтобетонное покрытие. В прошлом году в рамках нацпроекта на этой же дороге были отремонтированы 9 км в районе сел Лабино и Шипаково.
Ранее «Наш город» писал о том, что до конца года в Тюмени установят 26 шериф-балок для профилактики ДТП. Пять таких уже находятся на Обходе Тюмени, по дороге в аэропорт Рощино. Также они уже есть на всех дорогах опорной сети региона.