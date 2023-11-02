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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Тюменской области перестанут продавать алкоголь

В Тюменской области перестанут продавать алкоголь

2 ноября 2023, 11:29
Фото: 1MI
В праздничный день власти запретят продавать алкогольную продукцию в торговых точках региона. Однако под запрет попадают не все.

В субботу 4 ноября по все стране отмечается День народного единства. В преддверии праздника власти Тюменской области решили запретить розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать в течении одного дня с 8:00 до 21:00. При этом запрет не коснется предпринимателей и организации, оказывающие услуги общепита — кафе, рестораны и бары не ограничены в продаже алкогольной продукции.

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Ранее «Наш город» писал о тюменце, готовом предоставить всем желающим услугу «Собутыльник». Соответствующее объявление было размещено в интернете. В нем тюменец предлагал провести теплый и уютный вечер на даче и в бане. Цена такой услуги — 5 000 рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Продажа#Запрет#Праздник#Предприниматели#День народного единства#Общепит#Дмитрий Балобанов
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