В Тюменской области перестанут продавать алкоголь

В субботу 4 ноября по все стране отмечается День народного единства. В преддверии праздника власти Тюменской области решили запретить розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать в течении одного дня с 8:00 до 21:00. При этом запрет не коснется предпринимателей и организации, оказывающие услуги общепита — кафе, рестораны и бары не ограничены в продаже алкогольной продукции.