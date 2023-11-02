В Тюменской области перестанут продавать алкоголь

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В субботу 4 ноября по все стране отмечается День народного единства. В преддверии праздника власти Тюменской области решили запретить розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать в течении одного дня с 8:00 до 21:00. При этом запрет не коснется предпринимателей и организации, оказывающие услуги общепита — кафе, рестораны и бары не ограничены в продаже алкогольной продукции.
Ранее «Наш город» писал о тюменце, готовом предоставить всем желающим услугу «Собутыльник». Соответствующее объявление было размещено в интернете. В нем тюменец предлагал провести теплый и уютный вечер на даче и в бане. Цена такой услуги — 5 000 рублей.