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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 10:10

В Тюменской области избили полицейского за составленный протокол

В Тюменской области избили полицейского за составленный протокол

2 ноября 2023, 09:55
Фото: 1MI
Двое мужчин напали на полицейского, когда тот патрулировал территорию военкомата в Заводоуковске. Его начальник все видел, но вмешиваться не стал.
Сюжет
Полиция

В Тюменской области избили патрульного за то, что когда-то он составил протокол на одного из нападавших. В отношении его начальника возбуждено уголовное дело: он видел, как избивают полицейского, но ничего не предпринял.

Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости», два брата 30 и 38 лет проезжали мимо военкомата в Заводоуковске. Там мужчины заметили полицейских, охраняющих территорию из-за угрозы поджогов.

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Одного из них они узнали: 27-летний лейтенант когда-то составил на младшего брата протокол. Припомнив это, братья решили отомстить и несколько раз ударили сотрудника полиции в челюсть.

В этот момент прибыл начальник отдела, но вмешиваться в драку он не стал. Начальству о конфликте он также не сообщил. В итоге пострадавший оказался в травмпункте, а на братьев, жителей Заводоуковска 1993 и 1984 г. р., завели дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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Вскоре полицейское руководство все же узнало о произошедшем и было возбуждено еще одно уголовное дело, но уже в отношении майора: его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Недавно он подал рапорт об увольнении.

Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«По итогам служебной проверки установлено, что на месте происшествия находился один из руководителей МО МВД России „Заводоуковский“, который не принял мер для пресечения противоправных действий со стороны правонарушителей. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Ранее «Наш Город» сообщал о тюменце, признанном виновным в угрозе убийством сожительнице и избиении полицейских. По словам женщины, мужчина изменился в худшую сторону после службы в ЧВК.

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