В Тюменской области избили полицейского за составленный протокол

В этот момент прибыл начальник отдела, но вмешиваться в драку он не стал. Начальству о конфликте он также не сообщил. В итоге пострадавший оказался в травмпункте, а на братьев, жителей Заводоуковска 1993 и 1984 г. р., завели дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.