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Детский сад в тюменском микрорайоне Мелиораторов построит «Завод ЖБИ-3»

В тюменском микрорайоне Мелиораторов построят новый детсад за полмиллиарда рублей

2 ноября 2023, 05:20
Фото: 1MI

Детский сад в тюменском микрорайоне Мелиораторов построит «Завод ЖБИ-3»

В тюменском микрорайоне Мелиораторов через три года откроют новый детский сад на 330 мест. Контракт стоимость более 431 миллиона рублей на возведение дошкольного учреждения заключен с ООО Завод «ЖБИ-3».

Как пояснили в Главном управлении строительства по Тюменской области, проект строительства детского сада разработан с применением типовой проектной документации, признанной Минстроем России экономически эффективной и рекомендованной для повторного использования. Аналогичное дошкольное учреждение уже построено в Тюмени на улице Мебельщиков.

По проекту, детский сад расположится в трехэтажном здании. Его общая площадь составит около 6 тысяч квадратных метров. Будут работать 14 групп, в каждой из них оборудуют зоны для переодевания, спальни, буфет, санузлы.

В детсаду будут предусмотрены специализированные помещения для индивидуальных занятий с воспитанниками, зал физкультуры, кабинет логопеда, зал музыкальных занятий, кабинет рисования, медицинский блок и другие вспомогательные помещения.

Прилегающую территорию также благоустроят — там для каждой группы оборудуют игровые площадки, поставят теневые навесы и малые архитектурные формы. Согласно контракту, работы по строительству нового дошкольного учреждения должны быть завершены до августа 2026 года.

На строительство коррекционной школы в центре Тюмени потратят 2 миллиарда рублей
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Отметим, ООО Специализированный застройщик Завод «ЖБИ-3» работает на территории Тюменской области с 2014 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. СЗ является активным участником системы государственных закупок. Ранее «Завод ЖБИ-3» получил контракт на подготовку проектной документации на строительство детсада с бассейном на Федюнинского — Мельникайте.

Согласно открытым данным, по итогам 2022 года выручка СЗ увеличилась до 2,9 миллиардов рублей (более чем на 150%), чистая прибыль выросла на 23% и составила 11,4 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени потратят 1,8 миллиардов рублей на строительство новой коррекционной школы на 1100 мест по улице Красных Зорь. В настоящее время идет поиск подрядной организации.

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