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В тюменских Пятерочках наступила «ВсеЧерная Пятница»

В тюменских Пятерочках наступила «ВсеЧерная Пятница»

2 ноября 2023, 10:49
Фото: «Пятерочка»
Реклама. ООО «Агроторг» . erid: LjN8K3KVr
С 31 октября по 13 ноября 2023 год в торговой сети «Пятерочка» проводится новая акция «ВсеЧерная Пятница». Теперь совершать покупки стало гораздо выгоднее, а участвовать в розыгрыше баллов программы лояльности Х5 Клуба — еще проще.

В акции участвуют товары самых любимых среди покупателей категорий: кондитерские изделия, колбасы, пельмени, кофе, чай и другие.

Гости торговой сети смогут приобрести товары с картой лояльности Х5 Клуба по особо выгодным условиям. Так, например, 2 акционных продукта по цене одного или со скидкой от -50%. «Участников» акции легко найти на полках магазинов: они выделены специальными черными ценниками.

Кроме того, покупатели получат возможность принять участие в розыгрыше баллов на карту X5 Клуба. Все, что требуется: совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятерочка» или заказать продукты через мобильное приложение Пятерочка Доставка и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru

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