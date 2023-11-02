В тюменских Пятерочках наступила «ВсеЧерная Пятница»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В акции участвуют товары самых любимых среди покупателей категорий: кондитерские изделия, колбасы, пельмени, кофе, чай и другие.
Гости торговой сети смогут приобрести товары с картой лояльности Х5 Клуба по особо выгодным условиям. Так, например, 2 акционных продукта по цене одного или со скидкой от -50%. «Участников» акции легко найти на полках магазинов: они выделены специальными черными ценниками.
Кроме того, покупатели получат возможность принять участие в розыгрыше баллов на карту X5 Клуба. Все, что требуется: совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятерочка» или заказать продукты через мобильное приложение Пятерочка Доставка и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru