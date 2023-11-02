В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По мнению гидролога Андрея Расаева, после покрытия реки льдом качество воды в ней может существенно ухудшиться. Экологи отмечают, что для того, чтобы улучшить ситуацию с Турой властям необходимо было провести работы по углублению Туры. В настоящее время момент уже упущен. Теперь остается только надеяться на то, что предстоящая зима пройдет без проблем с водоснабжением для населения города.
Ранее «Наш Город» писал, что абсолютный минимум уровня воды в Туре, -95 сантиметров, был зарегистрирован 1 октября 2023 года. В сентябре этого года один из жителей областной столицы перешел Туру вброд. В самом высоком месте вода едва доходила ему до плеч.