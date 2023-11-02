В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

По мнению гидролога Андрея Расаева, после покрытия реки льдом качество воды в ней может существенно ухудшиться. Экологи отмечают, что для того, чтобы улучшить ситуацию с Турой властям необходимо было провести работы по углублению Туры. В настоящее время момент уже упущен. Теперь остается только надеяться на то, что предстоящая зима пройдет без проблем с водоснабжением для населения города.