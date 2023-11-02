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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

Уровень воды в Туре упал на два сантиметра за сутки

В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

2 ноября 2023, 08:19
Фото: 1MI

Уровень воды в Туре упал на два сантиметра за сутки

В Тюмени за последние сутки уровень воды в реке Тура опустился на два сантиметра. По данным гидропоста, в настоящее время он составляет -80 сантиметров над нулевой отметкой. За период с 26 октября вода в реке убыла на 4 сантиметра.

По мнению гидролога Андрея Расаева, после покрытия реки льдом качество воды в ней может существенно ухудшиться. Экологи отмечают, что для того, чтобы улучшить ситуацию с Турой властям необходимо было провести работы по углублению Туры. В настоящее время момент уже упущен. Теперь остается только надеяться на то, что предстоящая зима пройдет без проблем с водоснабжением для населения города.

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Ранее «Наш Город» писал, что абсолютный минимум уровня воды в Туре, -95 сантиметров, был зарегистрирован 1 октября 2023 года. В сентябре этого года один из жителей областной столицы перешел Туру вброд. В самом высоком месте вода едва доходила ему до плеч.

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