В Тюмени готовятся к запуску третьего блока сооружений очистки сточных вод

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Третий блок биологической очистки — это комплекс аэротенков, где созданы условия для работы микроорганизмов, которые в качестве своего питания используют различные загрязнения.
«Технология работы аэротенков в третьем блоке отличается от двух действующих. На сооружениях будут как кислородные, так и бескислородные зоны, что в результате позволит организовать процессы нитрификации, денитрификации и биологической дефосфотации», — рассказал начальник сооружений очистки сточных вод «Росводоканал Тюмень» Евгений Пугачев.
Проще говоря, для микроорганизмов будут созданы иные условия. При дефиците кислорода активный ил должен изменить свои вкусовые предпочтения и в качестве питания использовать другие вещества.
Подобные методы успешно применяют в Мосводоканале. Технологи из Тюмени посетили Люберецкие очистные сооружения и изучили опыт работ коллег по глубокому удалению биогенных элементов.
«Запуск сложных гидротехнических сооружений всегда связан с множеством рисков. Наши московские коллеги уже прошли этот путь. Их опыт мы применим на этапе пусконаладочных работ», — рассказала технолог сооружений очистки сточных вод «Росводоканал Тюмень» Маргарита Барташук.
Промышленные испытания новых мощностей планируется начать уже в ноябре. За время пуско-наладочных работ специалистам предприятия предстоит не только настроить работу оборудования, но и научить активный ил, куда входит несколько десятков видов микроорганизмов, эффективной работе в новых условиях.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.