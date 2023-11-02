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В Тобольске задержаны директор и главный инженер «Байкаловского ККП»

В Тобольске задержаны директор и главный инженер «Байкаловского ККП»

2 ноября 2023, 10:14
Фото: 1MI
В четверг 2 ноября следственным комитетом по городу Тобольску были задержаны директор «Байкаловского КПП» Тобольского муниципального района Сергей Лыков и главный инженер Егор Приймак.
Сюжет
Арест

В 2023 году 21 августа также был задержан депутат Думы Тобольского района Ринат Урамаев, который работал мастером «Байкаловского КПП» — тогда дело было о подозрении в мошенничестве. Вероятно, что Лыков и Приймак имеют отношение к деятельности Урамаева.

Источник информационного канала в telegram сообщает о том, что это еще не все фигуранты и в скором времени в администрации Тобольского района может произойти ряд отставок.

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Ранее «Наш город» уже писал о задержании Рината Урамаева. По неподтвержденной информации силовики вели розыск на протяжении трех суток. В итоге депутат районной думы был задержан на рабочем месте.

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#Общество#Тюменская область#Розыск#Тобольск#Мошенничество#Арест#Отставки#Депутат#Дмитрий Балобанов
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