В Тобольске задержаны директор и главный инженер «Байкаловского ККП»

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В 2023 году 21 августа также был задержан депутат Думы Тобольского района Ринат Урамаев, который работал мастером «Байкаловского КПП» — тогда дело было о подозрении в мошенничестве. Вероятно, что Лыков и Приймак имеют отношение к деятельности Урамаева.
Источник информационного канала в telegram сообщает о том, что это еще не все фигуранты и в скором времени в администрации Тобольского района может произойти ряд отставок.
Ранее «Наш город» уже писал о задержании Рината Урамаева. По неподтвержденной информации силовики вели розыск на протяжении трех суток. В итоге депутат районной думы был задержан на рабочем месте.