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В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени

В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени

2 ноября 2023, 04:21
Фото: 1MI
С начала года в авариях на перекрестках в Тюмени пострадали 37 человек. В ГИБДД сообщили, что не обошлось без погибших.
Сюжет
ДТП

Региональное управление ГИБДД составило антирейтинг тюменских перекрестков по их аварийности. Перове место заняло пересечение Тобольского тракта и улицы Ушакова: там с начала года пострадали 12 человек.

В список также попали пересечение Щербакова и Газовиков, где произошло 5 аварий с 10 пострадавшими и перекресток Малыгина-Герцена-Мориса Тореза — 5 аварий и 6 пострадавших.

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На перекрестке улицы Дальней и Тобольского тракта один человек погиб и четверо пострадали, а на пересечении Мельникайте и 50 лет Октября произошло пять аварий с пятью пострадавшими.

Ранее «Наш Город» сообщал, что с начала года в Тюменской области в авариях пострадали более 500 детей. В том числе, в этом виноваты и родители.

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#Общество#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Перекресток#Рейтинги#Аварии#Любовь Селезнева
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