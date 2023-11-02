В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Региональное управление ГИБДД составило антирейтинг тюменских перекрестков по их аварийности. Перове место заняло пересечение Тобольского тракта и улицы Ушакова: там с начала года пострадали 12 человек.
В список также попали пересечение Щербакова и Газовиков, где произошло 5 аварий с 10 пострадавшими и перекресток Малыгина-Герцена-Мориса Тореза — 5 аварий и 6 пострадавших.
На перекрестке улицы Дальней и Тобольского тракта один человек погиб и четверо пострадали, а на пересечении Мельникайте и 50 лет Октября произошло пять аварий с пятью пострадавшими.
Ранее «Наш Город» сообщал, что с начала года в Тюменской области в авариях пострадали более 500 детей. В том числе, в этом виноваты и родители.