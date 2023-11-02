В аварии на тюменской трассе пострадали женщина и ребенок

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Сегодня днем в районе пересечения Старотобольского тракта и окружной дороги Тюмени произошла авария.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, 28-летняя водитель «Лады» не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль влетел в отбойник.
Избежать ДТП не удалось даже при наличии зимней резины. В результате аварии пострадали сама тюменка и ее 5-летняя дочь.
Ребенок находился в бескаркасном автокресле, за что маму привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Ранее «Наш Город» сообщал об аварии, которую устроила 21-летняя тюменка без прав. В результате ДТП пострадал мужчина.