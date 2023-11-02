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Updated Сегодня, 08:14

В аварии на тюменской трассе пострадали женщина и ребенок

В аварии на тюменской трассе пострадали женщина и ребенок

2 ноября 2023, 08:12
Фото: 1MI
Девушка не справилась с управлением автомобилем на заснеженной трассе. Аварии не удалось избежать даже при наличии зимней резины.
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Дети

Сегодня днем в районе пересечения Старотобольского тракта и окружной дороги Тюмени произошла авария.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, 28-летняя водитель «Лады» не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль влетел в отбойник.

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Избежать ДТП не удалось даже при наличии зимней резины. В результате аварии пострадали сама тюменка и ее 5-летняя дочь.

Ребенок находился в бескаркасном автокресле, за что маму привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Ранее «Наш Город» сообщал об аварии, которую устроила 21-летняя тюменка без прав. В результате ДТП пострадал мужчина.

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