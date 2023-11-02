В 2023 году под «зонтичные» поручительства КМСП бизнес привлек 181 млрд рублей

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, „зонтичные“ поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом», — рассказал о возможностях применения такой инициативы гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.