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В 2023 году под «зонтичные» поручительства КМСП бизнес привлек 181 млрд рублей

В 2023 году под «зонтичные» поручительства КМСП бизнес привлек 181 млрд рублей

2 ноября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Предприятия малого и среднего предпринимательства с начала этого года смогли привлечь под «зонтичные» поручительства кредитное финансирование свыше чем на 181,6 миллиарда рублей, о чем отчиталась Корпорация МСП.

Малый и средний бизнес, прибегая к использованию государственного инструмента поддержки, смог получить на 4% больше финансирования, чем за первые девять месяцев 2022 года, пишет tass.ru.

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным. Например, в случаях, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. Причем они получают возможность получить средства на приемлемых для них условиях. Покрывая до 50% суммы кредита, „зонтичные“ поручительства упрощают для предпринимателей предоставление залога. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и оформляются в одном окне вместе с кредитом», — рассказал о возможностях применения такой инициативы гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Что касается абсолютных показателей финансовой поддержки с января по сентябрь, то здесь лидерами в пределах всей страны стали Москва, Петербург и Подмосковье. В данных субъектах России предприниматели сумели привлечь под «зонтичные» поручительства 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. Далее в списке лидеров находятся Краснодарский край и Свердловская область, где владельцам малого и среднего бизнеса в течение трех кварталов оформили 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.

С начала 2023 года самый весомый прирост финансового обеспечения МСП наблюдался в отраслях гостиничного дела и общественного питания. В данных категориях поддержка возросла в 1,8 раза и к началу осени суммарно достигла 4,9 миллиарда рублей под «зонтичные» поручительства. Также серьезным приростом в 1,5 раза может похвастаться сфера услуг, в которой финансовая поддержка доросла до 1,4 миллиарда рублей.

В число банков, которые выдали наибольший объем кредитов под «зонтичные» поручительства, вошли Альфа-Банк (59 миллиардов рублей кредитов), Сбер (52 миллиарда рублей) и банк ВТБ (25 миллиардов рублей).

Примечательно, что механизм «зонтичных» поручительств начал функционировать в России согласно поручению главы государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Контроль за исполнением такой инициативы ведет первый зампред Правительства России Андрей Белоусов.

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