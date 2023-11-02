Уже в ноябре в Тюмени поставят главные новогодние елки

В ноябре в Тюмени начнется установка главных городских елок. Начало работ планируется на промежуток с 15 по 20 ноября, а окончание с 5 по 10 декабря. В первом промежутке новогодние елки уже должны будут стоять на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени — в декабре планируется завершения монтажа и украшения декоративных символов Нового года.