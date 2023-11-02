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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Уже в ноябре в Тюмени поставят главные новогодние елки

Уже в ноябре в Тюмени поставят главные новогодние елки

2 ноября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Главные новогодние елки областного центра традиционно установят на площади 400-летия Тюмени и Цветном бульваре. Работы по их установки начнутся во второй половине ноября, а завершатся уже к 10 декабря.

В ноябре в Тюмени начнется установка главных городских елок. Начало работ планируется на промежуток с 15 по 20 ноября, а окончание с 5 по 10 декабря. В первом промежутке новогодние елки уже должны будут стоять на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени — в декабре планируется завершения монтажа и украшения декоративных символов Нового года.

Елку на площади 400-летия Тюмени планируется поставить за счет спонсоров. Украшением городских улиц займутся бизнесмены, среди которых строительные компании, ресурсоснабжающие организации и другие. Городской бюджет будет потрачен на установку уже имеющихся световых композиций, их обслуживание и ремонт.

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Ранее «Наш город» писал о том, что базы отдыха поднимают цены на новогодние праздники. В сравнении с непраздничными днями, цены взлетят в несколько раз. Некоторые из них подняли цены до 50 тыс рублей.

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#Общество#Тюмень#Новый год#Цветной бульвар#Елки#Площадь 400-летия#Дмитрий Балобанов
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