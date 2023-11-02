Уже в ноябре в Тюмени поставят главные новогодние елки

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В ноябре в Тюмени начнется установка главных городских елок. Начало работ планируется на промежуток с 15 по 20 ноября, а окончание с 5 по 10 декабря. В первом промежутке новогодние елки уже должны будут стоять на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени — в декабре планируется завершения монтажа и украшения декоративных символов Нового года.
Елку на площади 400-летия Тюмени планируется поставить за счет спонсоров. Украшением городских улиц займутся бизнесмены, среди которых строительные компании, ресурсоснабжающие организации и другие. Городской бюджет будет потрачен на установку уже имеющихся световых композиций, их обслуживание и ремонт.
Ранее «Наш город» писал о том, что базы отдыха поднимают цены на новогодние праздники. В сравнении с непраздничными днями, цены взлетят в несколько раз. Некоторые из них подняли цены до 50 тыс рублей.