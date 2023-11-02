Утепляемся: в Тюмени ожидаются морозы до -15

В Заводоуковске в четверг, 2 ноября, в течение дня ожидается снег, северный ветер с переходом на восточный и юго-восточный 2,7-5,5 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -3…-4, в вечернее время суток термометры покажут -3…-5.