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Утепляемся: в Тюмени ожидаются морозы до -15

Утепляемся: в Тюмени ожидаются морозы до -15

2 ноября 2023, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области похолодает. В ночные часы термометры опустятся до -10…-15. Днем, 2 ноября, термометры покажут -2…-7. Вероятны осадки в виде снега, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Тюмени 2 ноября синоптики обещают небольшой снег, в течение дня температура воздуха составит -3…-4. В ночные и вечерние часы -2…-4. Будет дуть ветер северного, восточного и юго-восточного направлений со скоростью до 2,4 — 4,9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 16:53, продолжительность дня 9 часов 4 минуты.

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В Тобольске в четверг, 2 ноября, ожидается снег, ветер северо-западный с переходом на северный 2,5-4 м/с. Утром термометры покажут -6…-8, днем -6…-7. В ночные часы температура воздуха опустится до -7…-10.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:42, закат в 16:38, продолжительность дня 8 часов 56 минут.

В Ялуторовске 2 ноября в течение дня метеорологи прогнозируют снег, ветер северного и восточного направлений 2,7-5,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -2…-4, в темное время суток -3.-4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:44, закат в 16:51, продолжительность дня 9 часов 7 минут.

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В Заводоуковске в четверг, 2 ноября, в течение дня ожидается снег, северный ветер с переходом на восточный и юго-восточный 2,7-5,5 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -3…-4, в вечернее время суток термометры покажут -3…-5.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:43, закат в 16:51, продолжительность дня 9 часов 8 минут.

В Ишиме в четверг, 2 ноября, синоптики обещают снег, северо-западный ветер 1,4 — 3,5 м/с. Утром температура воздуха составит -3.-4, к обеду похолодает до -6. В вечерние и ночные часыс столбики термометров опустятся до -8…-10.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:30, закат в 16:41, продолжительность дня 9 часов 11 минут.

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