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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 06:21

ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»

ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»

2 ноября 2023, 05:25
Фото: ТюмГУ
Продолжается регистрация на седьмую Всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал». Она является крупнейшим соревнованием страны, направленным на выявление и поддержку талантливых молодых людей, создание уникальных возможностей для их самореализации.

На разные направления VII сезона олимпиады, которых в этом году 73, зарегистрировались уже более 430 тысяч участников. Заявки на соревнования «Я — профессионал» принимаются до 14 ноября.

Тюменский госуниверситет организует интеллектуальные состязания по «Нефтегазовому делу», на участие в котором заявилось на данный момент более 3400 студентов. Кроме того, вуз является соорганизатором еще 12 направлений: дизайн, география, материаловедение и технологии материалов, строительство, электроника, радиотехника и системы связи, история и культура России, литературоведение и языкознание, программная инженерия, педагогическое образование (основное), социология, экономика и юриспруденция.

За семь сезонов олимпиады ТюмГУ зарекомендовал себя как надежный партнер. На нашей площадке ежегодно проводятся этапы соревнований «Я — профи» по десятку разных направлений. Для тюменских студентов, а также тех, кто учится в соседних городах области, — это прекрасная возможность доказать свой профессионализм, не выезжая в вузы других регионов, — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Участники могут воспользоваться карьерным порталом олимпиады и получить доступ к уникальным вакансиям от компаний-партнеров. Дипломанты также получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты — денежные премии.

#Тюмень#Россия#Образование#Студенты#ТюмГУ#История#Соревнования#Олимпиада#Дизайн#Тюменский государственный университет
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