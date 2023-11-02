ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»

Тюменский госуниверситет организует интеллектуальные состязания по «Нефтегазовому делу», на участие в котором заявилось на данный момент более 3400 студентов. Кроме того, вуз является соорганизатором еще 12 направлений: дизайн, география, материаловедение и технологии материалов, строительство, электроника, радиотехника и системы связи, история и культура России, литературоведение и языкознание, программная инженерия, педагогическое образование (основное), социология, экономика и юриспруденция.