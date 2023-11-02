nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Тюменцы пожаловались на шумных соседей более 400 раз с начала года

Тюменцы пожаловались на шумных соседей более 400 раз с начала года

2 ноября 2023, 07:47
Фото: Александра Логинова / 1MI
Все жалобы проверялись Роспотребнадзором. Большинство из них оказались необоснованными.
Сюжет
Жалоба

С начала этого года тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на шумных соседей 448 раз. В ведомстве отметили, что каждое обращение было рассмотрено, но по 381 из них нарушения установлены не были.

В Тобольске шумная семья с четырьмя собаками терроризирует соседей по ночам
Узнать подробнее

В ходе проверки проводится замер уровня шума. Оценка результатов не распространяется на шум, обусловленный природными и случайными явлениями, звуки сигнализации и звуки, возникающие при передвижении людей и домашних животных.

Ранее «Наш Город» рассказал, коснется ли тюменцев изменение закона «О тишине». Каждый регион устанавливал правила самостоятельно, но депутаты Госдумы решили внести изменения в закон.

Читайте также:
В Тюмени мужчина нападает на соседей с ножом и ведет себя неадекватно. ВидеоТюменец ударил соседа ножом за приглашение выпить алкогольЗа просьбу сделать музыку потише тюменца избили обувной ложкой
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Шум#Жалобы#Тюменцы#Нарушения#Роспотребнадзор#Жалоба#Проверки#Любовь Селезнева
Подпишитесь
В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов
Сегодня, 07:30
В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Сегодня, 04:21
В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра
Сегодня, 06:04
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Вчера, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Вчера, 07:20
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Сегодня, 05:25