Тюменцы пожаловались на шумных соседей более 400 раз с начала года

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:50
С начала этого года тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на шумных соседей 448 раз. В ведомстве отметили, что каждое обращение было рассмотрено, но по 381 из них нарушения установлены не были.
В ходе проверки проводится замер уровня шума. Оценка результатов не распространяется на шум, обусловленный природными и случайными явлениями, звуки сигнализации и звуки, возникающие при передвижении людей и домашних животных.
Ранее «Наш Город» рассказал, коснется ли тюменцев изменение закона «О тишине». Каждый регион устанавливал правила самостоятельно, но депутаты Госдумы решили внести изменения в закон.