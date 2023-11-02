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Тюменцев ожидает штормовой ветер и гололед

Тюменцев ожидает штормовой ветер и гололед

2 ноября 2023, 16:54
Фото: 1MI
В Тюменской области 3 ноября ожидается гололед, отложения мокрого снега на деревьях и проводах, и штормовой ветер, предупреждает сайт тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

Гражданам рекомендуется проявить осторожность во время нахождения на улицах. С аккуратностью стоит ходить по тротуарам и дорогам, также стоит избегать мест, в которых возможен сход снега.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 08:00 до 20:00 3 ноября. Местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в объявлении синоптиков на сайте.
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Ранее «Наш город» писал о том, как застройщики решили оставить жителей Перевалово без тепла. Заместитель главы Тюменского района Артем Чертов отметил некомпетентность застройщиков: «Застройщики подобных комплексных площадок уходят от вопроса подачи комплексной заявки, которая могла бы обеспечить надлежащий расчет потребностей всех домовладений».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Прогноз погоды#Гололед#Дмитрий Балобанов
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