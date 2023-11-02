Тюменцев ожидает штормовой ветер и гололед

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Гражданам рекомендуется проявить осторожность во время нахождения на улицах. С аккуратностью стоит ходить по тротуарам и дорогам, также стоит избегать мест, в которых возможен сход снега.
«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 08:00 до 20:00 3 ноября. Местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в объявлении синоптиков на сайте.
Ранее «Наш город» писал о том, как застройщики решили оставить жителей Перевалово без тепла. Заместитель главы Тюменского района Артем Чертов отметил некомпетентность застройщиков: «Застройщики подобных комплексных площадок уходят от вопроса подачи комплексной заявки, которая могла бы обеспечить надлежащий расчет потребностей всех домовладений».