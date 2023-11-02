Тюменцам предлагают приобрести сгнившее жилье со скидкой 50%

На аукцион выставлено здание поселка Голышманово — все они нуждаются в ремонте. Информация о проводимых торгах указана на сайте официальных органов власти. В представленных документах отмечается, что состояние дома близко к аварийному. Такое обстоятельство позволяет участникам аукциона приобрести недвижимость со скидкой 50% от первоначальной цены. Так, это же здание в Голышманово имеет первоначальную стоимость 597 000 рублей, но собственники готовы продать имущество за цену вдвое меньше — 298 500 рублей.