Тюменцам предлагают приобрести сгнившее жилье со скидкой 50%

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
На аукцион выставлено здание поселка Голышманово — все они нуждаются в ремонте. Информация о проводимых торгах указана на сайте официальных органов власти. В представленных документах отмечается, что состояние дома близко к аварийному. Такое обстоятельство позволяет участникам аукциона приобрести недвижимость со скидкой 50% от первоначальной цены. Так, это же здание в Голышманово имеет первоначальную стоимость 597 000 рублей, но собственники готовы продать имущество за цену вдвое меньше — 298 500 рублей.
На аукционе также представлен лот с земельным участком площадью 764 квадратных метров. Его начальная цена 209 000 рублей, но с вышеуказанной скидкой участок можно взять за 104 500.
Согласно документам, на такие скидки повлияло то, что ранее эти объекты не смогли продать, в связи с чем была произведена переоценка госимущества — теперь владельцы готовы уступить в цене.
Ранее «Наш город» писал о девушке-сироте, получившей от властей аварийное жилье. За нее вступился председатель СК РФ Александр Бастрыкин, поручивший руководителю тюменского ведомства разобраться с ущемлением жилищных прав пострадавшей.