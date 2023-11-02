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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Тюменцам предлагают приобрести сгнившее жилье со скидкой 50%

Тюменцам предлагают приобрести сгнившее жилье со скидкой 50%

2 ноября 2023, 13:34
Фото: 1MI
Власти Тюменской области объявили аукцион по продаже жилья. В зданиях гниют конструкции, стены покрыты плесенью. Однако такое имущество обойдется тюменцам в половину указанной цены. Так, объект стоимостью 597 000 рублей можно приобрести за 298 500.
Сюжет
Жилье

На аукцион выставлено здание поселка Голышманово — все они нуждаются в ремонте. Информация о проводимых торгах указана на сайте официальных органов власти. В представленных документах отмечается, что состояние дома близко к аварийному. Такое обстоятельство позволяет участникам аукциона приобрести недвижимость со скидкой 50% от первоначальной цены. Так, это же здание в Голышманово имеет первоначальную стоимость 597 000 рублей, но собственники готовы продать имущество за цену вдвое меньше — 298 500 рублей.

На аукционе также представлен лот с земельным участком площадью 764 квадратных метров. Его начальная цена 209 000 рублей, но с вышеуказанной скидкой участок можно взять за 104 500.

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Согласно документам, на такие скидки повлияло то, что ранее эти объекты не смогли продать, в связи с чем была произведена переоценка госимущества — теперь владельцы готовы уступить в цене.

Ранее «Наш город» писал о девушке-сироте, получившей от властей аварийное жилье. За нее вступился председатель СК РФ Александр Бастрыкин, поручивший руководителю тюменского ведомства разобраться с ущемлением жилищных прав пострадавшей.

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