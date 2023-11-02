Тюменские власти за счет бюджета получат VIP-услуги в Рощино

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В документах указана, что в сумму контракта входит предполетная предполетное обслуживание пассажиров, встреча доставка в VIP-зал (бизнес-зал), предоставление встречающим и провожающим лицам мест в VIP-зале (бизнес-зале) до момента прилета (отлета) официальных лиц и делегаций, а также питание на сумму 6 тысяч 595 рублей на одного человека (заварной чай, вареный кофе — американо, экспрессо, капучино, бутерброды с рыбой, мясом, пирожки (со сладкой и сытной начинкой), чизкейки, пирожное и т.д).
Также в перечень VIP-услуг входит бесплатная парковка. Контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области потратят из бюджета 40 миллионов рублей на авиаперевозки VIP-персон в следующем году. Для официальный лиц и делегаций предоставят два самолета для полетов на территории России и за ее пределами.