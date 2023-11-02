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Тюменские власти за счет бюджета получат VIP-услуги в Рощино

Тюменские власти за счет бюджета получат VIP-услуги в Рощино

2 ноября 2023, 03:58
Фото: аэропорт Рощино
Тюменские власти поистратят 800 тысяч рублей на оказание услуг по обслуживанию пассажиров (официальных лиц и делегаций) в аэропорту «Рощино» в следующем году. Соответствующая закупка размещена на портале Госзакупки.

В документах указана, что в сумму контракта входит предполетная предполетное обслуживание пассажиров, встреча доставка в VIP-зал (бизнес-зал), предоставление встречающим и провожающим лицам мест в VIP-зале (бизнес-зале) до момента прилета (отлета) официальных лиц и делегаций, а также питание на сумму 6 тысяч 595 рублей на одного человека (заварной чай, вареный кофе — американо, экспрессо, капучино, бутерброды с рыбой, мясом, пирожки (со сладкой и сытной начинкой), чизкейки, пирожное и т.д).

Также в перечень VIP-услуг входит бесплатная парковка. Контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области потратят из бюджета 40 миллионов рублей на авиаперевозки VIP-персон в следующем году. Для официальный лиц и делегаций предоставят два самолета для полетов на территории России и за ее пределами.

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