Тюменские власти за счет бюджета получат VIP-услуги в Рощино

В документах указана, что в сумму контракта входит предполетная предполетное обслуживание пассажиров, встреча доставка в VIP-зал (бизнес-зал), предоставление встречающим и провожающим лицам мест в VIP-зале (бизнес-зале) до момента прилета (отлета) официальных лиц и делегаций, а также питание на сумму 6 тысяч 595 рублей на одного человека (заварной чай, вареный кофе — американо, экспрессо, капучино, бутерброды с рыбой, мясом, пирожки (со сладкой и сытной начинкой), чизкейки, пирожное и т.д).