Тюменская область признана лучшей в УрФО по организации летнего детского отдыха

Напомним, в Тюменской области за лето на оздоровительных сменах побывали более 36 тысяч детей из семей, относящихся к льготным категориям. Это ребята из малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, а также почти 1,9 тысячи детей участников СВО.