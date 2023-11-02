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Posted 2 ноября, 12:14

Published 2 ноября, 12:14

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Тюменская область признана лучшей в УрФО по организации летнего детского отдыха

Тюменская область признана лучшей в УрФО по организации летнего детского отдыха

2 ноября 2023, 12:14
Фото: 1MI
На Всероссийский форуме организаторов детского отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы», который прошел в октябре, Тюменская область была признана лучшей среди регионов Уральского федерального округа.

На сегодня, в Тюменской области работают 657 организаций для отдыха и оздоровления детей. В этом году в загородных детских лагерях было дополнительно создано 265 мест — в новых быстровозводимых зданиях.

Также в регионе много внимания в прошлый летний период было уделено подростковой занятости. За три месяца каникул получили временные рабочие места более 20 тысяч юношей и девушек.

Еще один позитивный показатель — подростковая преступность в Тюменской области летом снизилась более чем на 5 процентов по сравнению с сезоном 2022 года.

«Общий объем средств, направленных на организацию детского отдыха, составил в Тюменской области порядка 1,7 миллиарда рублей, в том числе из регионального и местных бюджетов — более 1,5 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Тюменской области за лето на оздоровительных сменах побывали более 36 тысяч детей из семей, относящихся к льготным категориям. Это ребята из малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, а также почти 1,9 тысячи детей участников СВО.

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