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Трактор выехал на траекторию самолета в Тюменском аэропорту

Трактор выехал на траекторию самолета в Тюменском аэропорту

2 ноября 2023, 15:58
Фото: 1MI
На траекторию самолета авиакомпании Utair выехал трактор, принадлежащий службе аэропорта «Рощино». Он пересек траекторию заруливания самолета на высокой скорости, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
Сюжет
ЮТэйр

1 ноября самолет компании Utair, совершавший руление после посадки в тюменском аэропорту «Рощино» чуть не столкнулся с трактором, выехавшим на его траекторию при высокой скорости.

«При заруливании на МС10 аэропорта назначения Тюмень, Рощино, Россия, экипаж доложил о пересечении трактором аэродромной службы траектории заруливания на высокой скорости в непосредственной близости», — пишут в telegram-канале AVIAINCIDENT.
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Ранее «Наш город» писал о новом расписании рейса Utair. Теперь самолеты авиакомпании будут летать в село ЯНАО дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Новое расписание появится уже в грядущие выходные 5 ноября.

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#Общество#Тюмень#Аэропорт Рощино#Самолет#Рощино#ЮТэйр#Трактор#Utair#Аэропорт#Дмитрий Балобанов
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