Трактор выехал на траекторию самолета в Тюменском аэропорту

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
1 ноября самолет компании Utair, совершавший руление после посадки в тюменском аэропорту «Рощино» чуть не столкнулся с трактором, выехавшим на его траекторию при высокой скорости.
«При заруливании на МС10 аэропорта назначения Тюмень, Рощино, Россия, экипаж доложил о пересечении трактором аэродромной службы траектории заруливания на высокой скорости в непосредственной близости», — пишут в telegram-канале AVIAINCIDENT.
Ранее «Наш город» писал о новом расписании рейса Utair. Теперь самолеты авиакомпании будут летать в село ЯНАО дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Новое расписание появится уже в грядущие выходные 5 ноября.