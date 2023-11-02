Суд Москвы оставил в силе приговор Виталию Бережному, убившему 8-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
По словам адвоката Бережного, апелляционная инстанция, несмотря на нарушения уголовно-процессуального законодательства — роспуск коллегии присяжных в Тюменском областном суде, отвод одного из присяжных в Московском городском суде, вынесенный в мае этого приговор оставила в силе. Апелляция на приговор Мосгорсуда была подана защитниками Бережного и им самим в июне этого года.
В настоящее время Бережной находится в московском СИЗО № 2 («Бутырской тюрьме»). Его готовят к отправке в тюрьму, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что Виталия Бережного в конце мая этого года приговорили к пожизненному сроку за совершенное в конце июня 2021 года преступление. 8-летняя Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Тело школьницы обнаружили только спустя 1,5 месяца после трагедии на берегу озера на Лесобазе. Подозреваемого, Виталия Бережного, задержали. Расследование дела и судебные заседания шли на протяжении двух лет.