Суд Москвы оставил в силе приговор Виталию Бережному, убившему 8-летнюю школьницу

Ранее «Наш Город» писал, что Виталия Бережного в конце мая этого года приговорили к пожизненному сроку за совершенное в конце июня 2021 года преступление. 8-летняя Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Тело школьницы обнаружили только спустя 1,5 месяца после трагедии на берегу озера на Лесобазе. Подозреваемого, Виталия Бережного, задержали. Расследование дела и судебные заседания шли на протяжении двух лет.