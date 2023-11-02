nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Суд Москвы оставил в силе приговор Виталию Бережному, убившему 8-летнюю школьницу

Суд Москвы оставил в силе приговор Виталию Бережному, убившему 8-летнюю школьницу

2 ноября 2023, 04:55
Фото: nashgorod.ru
Апелляционный суд Москвы оставил без изменений приговор Виталию Бережному, получившему пожизненный срок за изнасилование и убийство 8-летней школьницы Анастасии Муравьевой.
Сюжет
Суд

По словам адвоката Бережного, апелляционная инстанция, несмотря на нарушения уголовно-процессуального законодательства — роспуск коллегии присяжных в Тюменском областном суде, отвод одного из присяжных в Московском городском суде, вынесенный в мае этого приговор оставила в силе. Апелляция на приговор Мосгорсуда была подана защитниками Бережного и им самим в июне этого года.

В настоящее время Бережной находится в московском СИЗО № 2 («Бутырской тюрьме»). Его готовят к отправке в тюрьму, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что Виталия Бережного в конце мая этого года приговорили к пожизненному сроку за совершенное в конце июня 2021 года преступление. 8-летняя Анастасия Муравьева была убита 30 июня 2021 года. Тело школьницы обнаружили только спустя 1,5 месяца после трагедии на берегу озера на Лесобазе. Подозреваемого, Виталия Бережного, задержали. Расследование дела и судебные заседания шли на протяжении двух лет.

Читайте также:
Власти Тюмени проведут праздничный концерт в День народного единстваТюменские власти за счет бюджета получат VIP-услуги в РощиноУтепляемся: в Тюмени ожидаются морозы до -15
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Приговор#Судебный приговор#Апелляция#Виталий Бережной
Подпишитесь
В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон
Вчера, 11:23
«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры
Вчера, 03:59
«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?
Вчера, 01:00
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Вчера, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Вчера, 07:20
«Хотел жить счастливо и чтобы близкие были живы»: в ходе СВО погиб 40-летний тоболяк
Вчера, 10:53