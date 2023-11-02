Осенью в Ростове-на-Дону высадят более 1 миллиона тюльпанов

В мэрии уточнили, что сначала эти цветы посадят на улицах Пушкинской, Левобережной и Малиновского. В приоритете также — проспекты Стачки, Шолохова и 40-летия Победы. Кроме этого, высадка планируется на улице Таганрогской и в Покровском сквере. Потом волна озеленения охватит и другие территории города.