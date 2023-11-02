Осенью в Ростове-на-Дону высадят более 1 миллиона тюльпанов

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
По словам представителей администрации города, тюльпан не просто украшение ландшафта. Этот цветок является символом пробуждения природы. Чем больше в городе тюльпанов, тем более красочно будут выглядеть его улицы грядущей весной, пишет rostovgazeta.ru.
«В следующем году донская столица отметит свое 275-летие, и с таким количеством цветов город станет красивее и наряднее. Этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов, которые распустятся уже весной», — рассказал Алексей Логвиненко.
Этой осенью в Ростове высадят тюльпаны различных цветов — красные, белые, желтые, розовые. Напомним, что луковицы закладывают в землю именно перед зимой. Поэтому во многих ростовских парках, скверах, на придорожных территориях высадка уже началась.
В мэрии уточнили, что сначала эти цветы посадят на улицах Пушкинской, Левобережной и Малиновского. В приоритете также — проспекты Стачки, Шолохова и 40-летия Победы. Кроме этого, высадка планируется на улице Таганрогской и в Покровском сквере. Потом волна озеленения охватит и другие территории города.