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Осенью в Ростове-на-Дону высадят более 1 миллиона тюльпанов

Осенью в Ростове-на-Дону высадят более 1 миллиона тюльпанов

2 ноября 2023, 14:10
Фото: пресс-служба Администрации города
Осенняя волна озеленения продолжается в Ростове-на-Дону. В ближайшее время высадят более 1 миллиона тюльпанов. Осеннее тюльпанонасаждение уже стало традицией. В 2021 году эту идею предложил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

По словам представителей администрации города, тюльпан не просто украшение ландшафта. Этот цветок является символом пробуждения природы. Чем больше в городе тюльпанов, тем более красочно будут выглядеть его улицы грядущей весной, пишет rostovgazeta.ru.

«В следующем году донская столица отметит свое 275-летие, и с таким количеством цветов город станет красивее и наряднее. Этой осенью мы высадим более 1 миллиона тюльпанов, которые распустятся уже весной», — рассказал Алексей Логвиненко.

Этой осенью в Ростове высадят тюльпаны различных цветов — красные, белые, желтые, розовые. Напомним, что луковицы закладывают в землю именно перед зимой. Поэтому во многих ростовских парках, скверах, на придорожных территориях высадка уже началась.

В мэрии уточнили, что сначала эти цветы посадят на улицах Пушкинской, Левобережной и Малиновского. В приоритете также — проспекты Стачки, Шолохова и 40-летия Победы. Кроме этого, высадка планируется на улице Таганрогской и в Покровском сквере. Потом волна озеленения охватит и другие территории города.

Фото: пресс-служба Администрации города
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