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На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» из-за аварии с большегрузом ограничено движение

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» из-за аварии с большегрузом ограничено движение

2 ноября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Фура вылетела в кювет в Уватском районе. ДТП произошло вчера вечером, его последствия ликвидируют до сих пор.
Сюжет
ДТП

Вчера вечером на 370 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Уватском районе произошла авария: большегруз «МАЗ» вылетел в кювет. В результате ДТП пострадал водитель.

Сейчас, как сообщили в ГИБДД Тюменской области, опрокинувшийся автомобиль вытаскивают из кювета.

Видео: ГИБДД Тюменской области

На месте происшествия работает крупногабаритная техника, движение на данном участке дороги временно ограничено.

Ранее «Наш город» сообщал, что подросток угнал машину брата, чтобы покататься с другом по поселку. Автомобиль оказался в кювете, оба мальчика получили травмы.

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#Видео#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Жертвы ДТП#Аварии#Ограничение движения#Любовь Селезнева
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