На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» из-за аварии с большегрузом ограничено движение

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Вчера вечером на 370 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Уватском районе произошла авария: большегруз «МАЗ» вылетел в кювет. В результате ДТП пострадал водитель.
Сейчас, как сообщили в ГИБДД Тюменской области, опрокинувшийся автомобиль вытаскивают из кювета.
На месте происшествия работает крупногабаритная техника, движение на данном участке дороги временно ограничено.
Ранее «Наш город» сообщал, что подросток угнал машину брата, чтобы покататься с другом по поселку. Автомобиль оказался в кювете, оба мальчика получили травмы.