На месте тюменской Круглой бани появится планетарий

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Баня является памятником конструктивизма. Работал над планировкой здания знаменитый архитектор Никольский, имеющий отношение и к другим похожим проектам по всей стране.
Недавно местные жители заметили на Круглой бане строительные леса. Перед реконструкцией здание должна отремонтировать — сейчас там повреждены стены и пол. Проектом будет заниматься частная компания «Планетарий 1» из Санкт-Петербурга, которая появилась в 2019 году. На данный момент стоимость всех запланированных работ неизвестна.
Ранее «Наш город» писал о ремонте моста, на который власти региона готовы потратить 161 млн рублей. Ремонтные работы запланированы на 2024 год, а сейчас идет поиск подрядчика, готового взяться за проект.