nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

На месте тюменской Круглой бани появится планетарий

На месте тюменской Круглой бани появится планетарий

2 ноября 2023, 11:49
Фото: 1MI
Баня, построенная в 1931 году, потеряла свою акутальность после 90-х. Сейчас в ней повреждены стены и пол. Реконструкцией здания будет заниматься компания из Санкт-Петербурга.

Баня является памятником конструктивизма. Работал над планировкой здания знаменитый архитектор Никольский, имеющий отношение и к другим похожим проектам по всей стране.

Недавно местные жители заметили на Круглой бане строительные леса. Перед реконструкцией здание должна отремонтировать — сейчас там повреждены стены и пол. Проектом будет заниматься частная компания «Планетарий 1» из Санкт-Петербурга, которая появилась в 2019 году. На данный момент стоимость всех запланированных работ неизвестна.

«Жемчужину Сибири» в Тюмени пообещали отремонтировать до декабря
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о ремонте моста, на который власти региона готовы потратить 161 млн рублей. Ремонтные работы запланированы на 2024 год, а сейчас идет поиск подрядчика, готового взяться за проект.

Читайте также:
Москву и Тюмень соединит федеральная трассаВ центре Тюмени нашли череп девушки с золотыми косамиЧетыре моста в Тюменской области отремонтируют в 2024 году в рамках нацпроекта
#Общество#Тюмень#Ремонт#Реконструкция#Круглая баня#Планетарий#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов
Сегодня, 07:30
В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Сегодня, 04:21
В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра
Сегодня, 06:04
В Тюмени резко упал уровень воды в Туре
Сегодня, 08:19
Москву и Тюмень соединит федеральная трасса
Сегодня, 08:33
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Сегодня, 05:25