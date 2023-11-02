На месте тюменской Круглой бани появится планетарий

Недавно местные жители заметили на Круглой бане строительные леса. Перед реконструкцией здание должна отремонтировать — сейчас там повреждены стены и пол. Проектом будет заниматься частная компания «Планетарий 1» из Санкт-Петербурга, которая появилась в 2019 году. На данный момент стоимость всех запланированных работ неизвестна.