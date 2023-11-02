Москву и Тюмень соединит федеральная трасса

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
«Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 „Восток“. Во всех официальных документах маршрут трассы М-12 „Восток“ должен излагаться в новой редакции: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень», — указано в сообщении камина РФ.
Сообщается, что продление трассы М-12 будет обеспечено за счёт включения в её состав участка автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень.
По планам, строительство и реконструкцию дороги завершат в 2024 году. Запуск в эксплуатацию новой трассы М-12 «Восток» позволит обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Что положительно скажется на расширении торговых каналов со странами Азии и сокращении сроков поставок товаров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг открыли движение по третьему уровню транспортной развязки Мельникайте — Дружбы. Для транспортных средств запущено движение по съезду с Дружбы на Малышева. Полностью объект планируют достроить в следующем году.