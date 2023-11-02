Москву и Тюмень соединит федеральная трасса

По планам, строительство и реконструкцию дороги завершат в 2024 году. Запуск в эксплуатацию новой трассы М-12 «Восток» позволит обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Что положительно скажется на расширении торговых каналов со странами Азии и сокращении сроков поставок товаров.