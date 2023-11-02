nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Москву и Тюмень соединит федеральная трасса

Москву и Тюмень соединит федеральная трасса

2 ноября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Платную трассу М-12, которую возводят между Москвой и Екатеринбургом, продлят до Тюмени. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 „Восток“. Во всех официальных документах маршрут трассы М-12 „Восток“ должен излагаться в новой редакции: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень», — указано в сообщении камина РФ.

Сообщается, что продление трассы М-12 будет обеспечено за счёт включения в её состав участка автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

По планам, строительство и реконструкцию дороги завершат в 2024 году. Запуск в эксплуатацию новой трассы М-12 «Восток» позволит обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Что положительно скажется на расширении торговых каналов со странами Азии и сокращении сроков поставок товаров.

В тюменском микрорайоне Мелиораторов построят новый детсад за полмиллиарда рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг открыли движение по третьему уровню транспортной развязки Мельникайте — Дружбы. Для транспортных средств запущено движение по съезду с Дружбы на Малышева. Полностью объект планируют достроить в следующем году.

Читайте также:
В Тюмени резко упал уровень воды в ТуреВ Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантовВ Тюмени неизвестный совершил поджог на жд/станции
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Трасса#Реконструкция#Дороги#Федеральная трасса#Михаил Мишустин#Дорожное строительство#Трасса Екатеринбург-Тюмень#Трасса Тюмень - Екатеринбург
Подпишитесь
В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов
Сегодня, 07:30
В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Сегодня, 04:21
В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра
Сегодня, 06:04
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Вчера, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Вчера, 07:20
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Сегодня, 05:25