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Молодая тюменка без прав устроила ДТП с пострадавшими

Молодая тюменка без прав устроила ДТП с пострадавшими

2 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI
«Мерседес» девушки занесло на зимней дороге. В общей сложности столкнулись три автомобиля.
Сюжет
ДТП

21-летняя водитель «Мерседеса» устроила аварию с тремя автомобилями. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, ДТП произошло около полуночи в центре Тюмени.

Выяснилось, что у девушки нет водительских прав. Она выбрала небезопасную скорость, из-за чего ее «Мерседес» занесло. Автомобиль влетел сначала в «Хендэ», затем его отбросило в «Ладу Приору».

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43-летний водитель отечественного авто получил травмы. За отсутствие прав девушка привлечена к административной ответственности, по факту произошедшего ДТП проводится проверка.

Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, в результате которой пострадала беременная девушка. От удара оба автомобиля разлетелись в кюветы.

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