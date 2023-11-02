Молодая тюменка без прав устроила ДТП с пострадавшими

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
21-летняя водитель «Мерседеса» устроила аварию с тремя автомобилями. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, ДТП произошло около полуночи в центре Тюмени.
Выяснилось, что у девушки нет водительских прав. Она выбрала небезопасную скорость, из-за чего ее «Мерседес» занесло. Автомобиль влетел сначала в «Хендэ», затем его отбросило в «Ладу Приору».
43-летний водитель отечественного авто получил травмы. За отсутствие прав девушка привлечена к административной ответственности, по факту произошедшего ДТП проводится проверка.
Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, в результате которой пострадала беременная девушка. От удара оба автомобиля разлетелись в кюветы.