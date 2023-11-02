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Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 05:01

Мигранта, обманувшего пенсионеров на миллион рублей, задержали в Тюмени

Мигранта, обманувшего пенсионеров на миллион рублей, задержали в Тюмени

2 ноября 2023, 04:59
Фото: Midjourney
Молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров. Предложение о работе он нашел в социальных сетях.

В Тюмени задержали 19-летнего мигранта, работавшего курьером на дистанционных мошенников.

Как сообщили в управлении МВД России по Тюменской области, нелегальную подработку молодой человек нашел в социальных сетях. В его обязанности входило приезжать к пенсионерам и забирать у них деньги, оставляя себе определенный процент.

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Аферисты работали по классической схеме: звонили пожилым людям, сообщали, что их родственник стал виновником аварии и требовали деньги, чтобы закрыть уголовное дело.

В общей сложности обманутые пенсионеры успели отдать курьеру около миллиона рублей. Молодому мигранту грозит до шести лет лишения свободы, расследование продолжается.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали мигранта, намеренно приехавшего торговать наркотиками. У мужчины изъяли 183 свертка с наркотическими веществами разных сортов.

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