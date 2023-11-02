Мигранта, обманувшего пенсионеров на миллион рублей, задержали в Тюмени

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В Тюмени задержали 19-летнего мигранта, работавшего курьером на дистанционных мошенников.
Как сообщили в управлении МВД России по Тюменской области, нелегальную подработку молодой человек нашел в социальных сетях. В его обязанности входило приезжать к пенсионерам и забирать у них деньги, оставляя себе определенный процент.
Аферисты работали по классической схеме: звонили пожилым людям, сообщали, что их родственник стал виновником аварии и требовали деньги, чтобы закрыть уголовное дело.
В общей сложности обманутые пенсионеры успели отдать курьеру около миллиона рублей. Молодому мигранту грозит до шести лет лишения свободы, расследование продолжается.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали мигранта, намеренно приехавшего торговать наркотиками. У мужчины изъяли 183 свертка с наркотическими веществами разных сортов.