Любителя «ролевых игр» из Тюмени арестовали в Екатеринбурге

По версии следствия, мужчина активно использовал социальные сети для поиска своих жертв. Пострадавшая рассказала, что она познакомилась с ним на сайте знакомств и с течением времени у них возникли доверительные отношения. В результате этого она пригласила нового знакомого к себе домой на ночь.