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Любителя «ролевых игр» из Тюмени арестовали в Екатеринбурге

2 ноября 2023, 13:16
Грабителя из Тюмени арестовали в Екатеринбурге после того, как он похитил у женщины более 200 тысяч рублей во время «ролевой игры». Жертвой стала девушка из Свердловской области. Инцидент произошел 14 октября в ее доме на улице Мостовой.

По версии следствия, мужчина активно использовал социальные сети для поиска своих жертв. Пострадавшая рассказала, что она познакомилась с ним на сайте знакомств и с течением времени у них возникли доверительные отношения. В результате этого она пригласила нового знакомого к себе домой на ночь.

На следующее утро под предлогом игры грабитель привязал жертву к кровати, избил ее и потребовал деньги. Женщине не оставалось выбора, кроме как наблюдать, как бывший любовник забирает все ее наличные деньги, карты и украшения. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Свердловской области.

Сотрудники правоохранительных органов определили личность грабителя, однако выяснилось, что тюменец уже находился в федеральном розыске из-за уклонения от административного надзора. Его уже судили за кражу, незаконное хранение оружия и побег из мест лишения свободы. Оперативники незамедлительно установили его местонахождение, и он был задержан в Екатеринбурге, пишет «КП-Тюмень».

Злоумышленника арестовали 31 октября в Кировском районе. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

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