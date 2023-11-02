Итоги дня в Тюмени: петиция против мигрантов, Тура мелеет, платная трасса до Москвы

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В Тюмени открыли часть дорожной развязки Мельникайте — Дружбы. Автомобильный транспорт пустили по третьему ярусу — съезд улицы Дружбы на Малышева.
За два месяца до этого события, на развязке было открыто движение по правоповоротному съезду, теперь повернуть с объездной на Мельникайте, можно без заезда на кольцо.
Новый дорожный объект строится в Тюмени уже три года. На возведение развязки из госказны было выделено 7 млрд рублей.
Участники движения «За жизнь» собирают подписи против въезда мигрантов в Россию. Свое требование они аргументируют ростом преступности среди иностранцев из ближнего зарубежья.
«50% преступлений совершено мигрантами — это данные статистики. Уверены, что инициативу по запрету въезда мигрантов в Россию, выдачу им гражданства, поддержат многие жители Тюмени. Люди уже начали подписывать петицию», — пояснила одна из активисток.
Ранее подобная петиция была размещена на портале «Российская общественная инициатива». Ее авторы просят власти упорядочить пребывание трудовых мигрантов в стране. Петиция набрала уже свыше 100 тысяч голосов.
На сегодня в Тюмени уровень воды в Туре составляет -80 сантиметров над нулевой отметкой. За сутки он опустился на 2 сантиметра, а за неделю на 4 сантиметра.
Эксперты уверены, что спасать реку надо было до заморозков. Ситуацию можно было бы решить углублением Туры. Но раз этого сделано не было, теперь приходится надеяться только на чудо и город не останется зимой без водоснабжения.
Строящуюся трассу М-12 между Москвой и Екатеринбургом продлят до Тюмени. Соответствующее постановление уже подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Также в документе сказано о том, что новая магистраль будет переименована в М-12 «Восток».
Трасса будет платной и пройдет она от Москвы до Тюмени через Казань и Екатеринбург. Завершить строительство нового объекта федерального значения планируется в следующем году.
Стало известно, что директор «Байкаловского КПП» Тобольского муниципального района Сергей Лыков и главный инженер Егор Приймак задержаны следкомом.
По информации инсайдеров, скорее всего они имеют отношению к деятельности Рината Урамаева — депутата местной думы, которого по подозрению в мошенничестве задержали в августе этого года.